Dassault Systèmes, TotalEnergies, Vente-unique.com...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Argan

Argan annonce la relocation de 9 000 m² supplémentaires sur son site logistique de Roissy-en-Brie (77) pour les porter à 27 000 m² au profit de Rexel. Déjà locataire historique du site, Rexel renforce ainsi sa présence à Roissy-en-Brie en étendant ses surfaces exploitées de 9 000 m² pour les porter à 27 000 m². Cet agrandissement permettra à Rexel d'accueillir au sein de l'entrepôt l'une de ses filiales spécialisées.

Assystem

Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 172,5 MEUR au quatrième trimestre 2025 (contre 165,9 MEUR au quatrième trimestre 2024), en croissance de +4,0%, dont +2,2% en organique. La croissance du nucléaire a été partiellement compensée par le recul des activités non nucléaires.

Casino

Dans un point d'étape sur son projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière, Casino indique qu'aucun accord n'a été trouvé à ce stade entre Casino, FRH et les créanciers, et que les discussions vont donc se poursuivre. Le groupe de distribution alimentaire entend mener à bien ses travaux en vue de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière d'ici la fin du second trimestre 2026.

Claranova

La société dédiée à l'édition de logiciels annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes a beau avoir amélioré sa marge opérationnelle au 4e trimestre, la publication reçoit un accueil initial glacial du marché. Le titre perd 14% en préouverture, plombé par des résultats 2025 inférieurs aux attentes et des prévisions 2026 conservatrices. Le groupe a dévoilé avant l'ouverture un bénéfice net par action (BNPA) non-IFRS de 0,40 euro au titre de son 4e trimestre 2025, en progression de 9% à taux de change constants, pour une marge opérationnelle non-IFRS qui s'est améliorée de 90 points de base à 37%. Les chiffres sont légèrement inférieurs aux attentes, toujours pénalisés par la division Sciences de la vie, alors que la branche 3DEXPERIENCE reste dynamique.

DBV Technologies

DBV Technologies annonce qu'il présentera des données complémentaires sur son patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans, issues de l'étude positive de phase 3 VITESSE, lors du congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI).

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique précisera ses résultats annuels.

Eutelsat

Eutelsat annonce avoir obtenu un financement d'environ 1 milliard d'euros auprès de l'Agence de Crédit à l'Exportation (ACE) française pour la commande de satellites en orbite basse (LEO) destinés à sa constellation OneWeb.

Forvia

L'équipementier automobile a nommé Sébastien Limousin au poste de vice-président exécutif de sa Business Group Seating, à compter du 16 février prochain.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité pour le compte d'un armateur asiatique.

Haulotte Group

La baisse du marché mondial de la nacelle, débutée au second semestre 2023, s'est poursuivie sur l'année 2025. Le marché a atteint son plus bas niveau depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid en 2020, principalement impacté par une nouvelle forte baisse du marché chinois. Dans ce contexte incertain, Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel de 512 millions d'euros en 2025, en retrait de 18% par rapport à 2024.

Hexaom

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Hexaom ressort à 616,3 millions d'euros, soit un repli de 15,3%. Sur cette période, les revenus du pôle Construction de Maisons s'élève à 460,7 MEUR, en diminution de 23,1% par rapport à l'exercice précédent. Ce pôle représente 75% du chiffre d'affaires total du groupe.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a enregistré, au quatrième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 110,5 millions d'euros (MEUR), contre 109,5 MEUR un an plus tôt.

Lectra

La société qui propose des solutions technologiques d'intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement présentera ses résultats annuels.

Mauna Kea

Le spécialiste de l'endomicroscopie confocale franchit une étape réglementaire clé en Europe, renforçant la pérennité commerciale de sa plateforme et ses perspectives de développement clinique.

Michelin

Le pneumaticien annoncera ses résultats annuels.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

THX Pharma

L'opération porte sur deux candidats médicaments et prévoit jusqu'à 173 millions d'euros de paiements potentiels, renforçant la visibilité financière et industrielle de la biopharmaceutique lyonnaise.

TotalEnergies

TotaEnergies dévoile un résultat net ajusté (part du groupe) de 3,8 milliards de dollars (MdsUSD) au titre des 3 derniers mois de 2025, en baisse de 4% par rapport au trimestre précédent, soit un BPA de 1,73 USD, en repli de 3%. La compagnie pétro-gazière affiche aussi un cash-flow stable ( 2% en rythme séquentiel) à 7,2 MdsUSD, "malgré une baisse du prix du pétrole de plus de 5 USD par baril", tandis que sa production "Oil & Gas" s'est accrue de près de 5% sur un an à 2,545 Mbep/j.

Vente-unique.com

L'expert européen de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison a annoncé un volume d'affaires global de 78,3 MEUR au titre du premier trimestre de l'exercice 2025-2026 (du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025), soit une hausse de 17,7% sur un anSur la même période, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 56,0 MEUR, en progression de 11,7%.