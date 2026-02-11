 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Systèmes, TotalEnergies, Vente-unique.com...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 11/02/2026 à 08:56

(AOF) - Argan

Argan annonce la relocation de 9 000 m² supplémentaires sur son site logistique de Roissy-en-Brie (77) pour les porter à 27 000 m² au profit de Rexel. Déjà locataire historique du site, Rexel renforce ainsi sa présence à Roissy-en-Brie en étendant ses surfaces exploitées de 9 000 m² pour les porter à 27 000 m². Cet agrandissement permettra à Rexel d'accueillir au sein de l'entrepôt l'une de ses filiales spécialisées.

Assystem

Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 172,5 MEUR au quatrième trimestre 2025 (contre 165,9 MEUR au quatrième trimestre 2024), en croissance de +4,0%, dont +2,2% en organique. La croissance du nucléaire a été partiellement compensée par le recul des activités non nucléaires.

Casino

Dans un point d'étape sur son projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière, Casino indique qu'aucun accord n'a été trouvé à ce stade entre Casino, FRH et les créanciers, et que les discussions vont donc se poursuivre. Le groupe de distribution alimentaire entend mener à bien ses travaux en vue de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière d'ici la fin du second trimestre 2026.

Claranova

La société dédiée à l'édition de logiciels annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes a beau avoir amélioré sa marge opérationnelle au 4e trimestre, la publication reçoit un accueil initial glacial du marché. Le titre perd 14% en préouverture, plombé par des résultats 2025 inférieurs aux attentes et des prévisions 2026 conservatrices. Le groupe a dévoilé avant l'ouverture un bénéfice net par action (BNPA) non-IFRS de 0,40 euro au titre de son 4e trimestre 2025, en progression de 9% à taux de change constants, pour une marge opérationnelle non-IFRS qui s'est améliorée de 90 points de base à 37%. Les chiffres sont légèrement inférieurs aux attentes, toujours pénalisés par la division Sciences de la vie, alors que la branche 3DEXPERIENCE reste dynamique.

DBV Technologies

DBV Technologies annonce qu'il présentera des données complémentaires sur son patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans, issues de l'étude positive de phase 3 VITESSE, lors du congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI).

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique précisera ses résultats annuels.

Eutelsat

Eutelsat annonce avoir obtenu un financement d'environ 1 milliard d'euros auprès de l'Agence de Crédit à l'Exportation (ACE) française pour la commande de satellites en orbite basse (LEO) destinés à sa constellation OneWeb.

Forvia

L'équipementier automobile a nommé Sébastien Limousin au poste de vice-président exécutif de sa Business Group Seating, à compter du 16 février prochain.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité pour le compte d'un armateur asiatique.

Haulotte Group

La baisse du marché mondial de la nacelle, débutée au second semestre 2023, s'est poursuivie sur l'année 2025. Le marché a atteint son plus bas niveau depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid en 2020, principalement impacté par une nouvelle forte baisse du marché chinois. Dans ce contexte incertain, Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel de 512 millions d'euros en 2025, en retrait de 18% par rapport à 2024.

Hexaom

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Hexaom ressort à 616,3 millions d'euros, soit un repli de 15,3%. Sur cette période, les revenus du pôle Construction de Maisons s'élève à 460,7 MEUR, en diminution de 23,1% par rapport à l'exercice précédent. Ce pôle représente 75% du chiffre d'affaires total du groupe.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a enregistré, au quatrième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 110,5 millions d'euros (MEUR), contre 109,5 MEUR un an plus tôt.

Lectra

La société qui propose des solutions technologiques d'intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement présentera ses résultats annuels.

Mauna Kea

Le spécialiste de l'endomicroscopie confocale franchit une étape réglementaire clé en Europe, renforçant la pérennité commerciale de sa plateforme et ses perspectives de développement clinique.

Michelin

Le pneumaticien annoncera ses résultats annuels.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

THX Pharma

L'opération porte sur deux candidats médicaments et prévoit jusqu'à 173 millions d'euros de paiements potentiels, renforçant la visibilité financière et industrielle de la biopharmaceutique lyonnaise.

TotalEnergies

TotaEnergies dévoile un résultat net ajusté (part du groupe) de 3,8 milliards de dollars (MdsUSD) au titre des 3 derniers mois de 2025, en baisse de 4% par rapport au trimestre précédent, soit un BPA de 1,73 USD, en repli de 3%. La compagnie pétro-gazière affiche aussi un cash-flow stable ( 2% en rythme séquentiel) à 7,2 MdsUSD, "malgré une baisse du prix du pétrole de plus de 5 USD par baril", tandis que sa production "Oil & Gas" s'est accrue de près de 5% sur un an à 2,545 Mbep/j.

Vente-unique.com

L'expert européen de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison a annoncé un volume d'affaires global de 78,3 MEUR au titre du premier trimestre de l'exercice 2025-2026 (du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025), soit une hausse de 17,7% sur un anSur la même période, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 56,0 MEUR, en progression de 11,7%.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARGAN
65,8000 EUR Euronext Paris -0,90%
ASSYSTEM
46,4500 EUR Euronext Paris -3,63%
CASINO GUICHARD
0,2326 EUR Euronext Paris -1,69%
CLARANOVA
1,070 EUR Euronext Paris 0,00%
CLARANOVA
1,0700 EUR Euronext Paris +1,90%
DASSAULT SYSTEMES
17,9950 EUR Euronext Paris -19,81%
DBV TECHNOLOGIES
3,8300 EUR Euronext Paris -5,20%
ESSILORLUXOTTICA
251,8000 EUR Euronext Paris +0,52%
FORVIA (EX FAURECIA)
14,4700 EUR Euronext Paris -2,46%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
177,8000 EUR Euronext Paris -0,34%
HEXAOM
36,1000 EUR Euronext Paris -0,28%
LACROIX
13,1000 EUR Euronext Paris -4,73%
LECTRA
22,6500 EUR Euronext Paris -1,95%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,1344 EUR Euronext Paris +4,35%
MICHELIN
32,4100 EUR Euronext Paris -0,83%
PRODWAYS
0,5400 EUR Euronext Paris +1,89%
THX PHARMA
4,5000 EUR Euronext Paris +87,50%
TOTALENERGIES
63,3900 EUR Euronext Paris +1,41%
VENTE UNIQUE.COM
16,0500 EUR Euronext Paris +2,88%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 08:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank