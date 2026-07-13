Dassault Systèmes renforce son partenariat avec PolyU de Hong Kong

L'Université polytechnique de Hong Kong (PolyU) a annoncé la signature, à Paris, d'un protocole d'entente stratégique tripartite avec Dassault Systèmes et PAIEvo (HK) Limited, filiale de XtalPi, afin de promouvoir conjointement la collaboration en matière de recherche, d'innovation et de développement des talents à l'échelle intercontinentale.

Les trois parties mèneront conjointement une série d'initiatives, notamment la promotion de la numérisation des laboratoires intelligents, l'expansion de la R&D dans les nouveaux matériaux, le développement de capacités informatiques propriétaires et d'outils de simulation moléculaire, la création d'un écosystème dédié à la découverte de nouvelles substances, ainsi que le développement des talents.

La collaboration entre l'Université hongkongaise et l'éditeur français de logiciels d'entreprise a débuté en 2003. Ce qui avait commencé comme une simple relation de licence logicielle s'est progressivement transformé en un partenariat complet et à plusieurs niveaux, intégrant la recherche et le développement des talents.

L'année dernière, ce partenariat a franchi une nouvelle étape avec la création du Centre d'Excellence Dassault Systèmes-PolyU, le premier du genre dans la région Asie-Pacifique. Alliant l'expertise de PolyU en IA, en robotique et en innovation des matériaux au leadership de Dassault Systèmes dans les technologies des jumeaux virtuels, ce centre a posé des bases solides pour l'expansion du groupe français à Hong Kong.

Grâce au soutien de l'Office for Attracting Strategic Enterprises (OASES) de Hong Kong, ainsi qu'à la recommandation et au soutien de PolyU, Dassault Systèmes a été sélectionné comme l'une des 22 entreprises stratégiques d'OASES, établissant officiellement sa présence à Hong Kong et y étendant ses activités.

PolyU continuera de soutenir le développement de Dassault Systèmes à Hong Kong en renforçant les liens entre les écosystèmes d'innovation "IA fabrication" de Hong Kong et de la France, tout en s'appuyant sur son solide réseau d'instituts et de centres de recherche translationnelle en Chine continentale afin d'y faciliter l'expansion de l'entreprise.