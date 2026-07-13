Ameublement: la marque Alinea achetée par la filiale française du groupe chinois Aosom

( AFP / THIBAUD MORITZ )

La marque d'ameublement Alinea, dont la société exploitante avait été liquidée en mars, a été achetée par la filiale française du groupe chinois Aosom, spécialisé dans les produits de la maison, a indiqué à l'AFP son dirigeant, confirmant une information de LSA.

Emmanuel Benichou, à la tête de MH France, entend pour l'heure relancer le site web d'Alinea, et réfléchit, à plus long terme, à créer un éventuel réseau de franchisés pour des magasins physiques.

Aosom est une entreprise surtout présente en France par l'intermédiaire des places de marché des gros sites d'e-commerce, comme Amazon, où des produits de la maison sont vendus sous différentes marques.

"Nous cherchions depuis quelques années des marques à racheter pour installer notre croissance en France", a expliqué Emmanuel Benichou.

"Nous avions étudié Pixmania", "puis Made.com", également placé en liquidation judiciaire en 2022, "puis il y a eu l'opportunité Alinea", a détaillé le dirigeant d'entreprise, qui a obtenu jeudi le feu vert du tribunal pour ce rachat.

Avec la marque Alinea, MH France continuera à vendre "des produits venus de Chine, mais l'idée est de garder une vraie offre française et européenne, méditerranéenne, même", a assuré Emmanuel Benichou.

"Si je rachète la marque Alinea, ce n'est pas pour la détruire, mais pour proposer aux clients fidèles une offre de produits qui correspondent à ce qu'ils connaissent d'Alinea", a-t-il ajouté.

L'enseigne d'ameublement avait été placée en mars en liquidation judiciaire, entraînant le licenciement de près de 1.200 salariés et marquant un nouveau coup dur dans le secteur de l'aménagement de la maison.

Après 36 ans d'existence, cette marque de la galaxie Mulliez (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin...) n'a pas surmonté son redressement judiciaire après l'avis défavorable émis par le tribunal des activités économiques de Marseille sur l'unique offre de reprise globale.

MH France, qui possède quatre entrepôts dans le centre de la France et un siège à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), revendique 130 collaborateurs et quelque 140 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier.