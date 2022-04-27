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Dassault Systemes relève son objectif de bénéfice net par action pour 2022
information fournie par Reuters27/04/2022 à 07:33

27 avril (Reuters) - Dassault Systemes SE DAST.PA :

* MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS AU T1 DE 35,0% CONTRE 33,9% IL Y A UN AN

* CA TOTAL NON-IFRS AU T1 EUR 1,32 MD CONTRE EUR 1,17 MD IL Y A UN AN

* BNPA DILUÉ NON-IFRS AU T1 À EUR 0,27 CONTRE EUR 0,23 (RETRAITÉ) IL Y A UN AN

* FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE (IFRS) À FIN-T1 À 630 MILLIONS D’EUROS -2% SUR UN AN

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES NON-IFRS 2022 : CA EUR 5.36 MDS À EUR 5.41 MDS

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES NON-IFRS 2022 : AUGMENTATION DE LA FOURCHETTE D’OBJECTIFS DE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 33,4% À 33,7%

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES NON-IFRS 2022 : BNPA DILUÉ RÉVISÉ À LA HAUSSE, SOIT DE EUR 1,04 À EUR 1,06

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES NON-IFRS POUR LE T2 : CA EUR 1,30 MDS À EUR 1,32 MDS

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES NON-IFRS POUR LE T2 : MARGE OPÉRATIONNELLE DE 31,7% À 32,4%

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES NON-IFRS POUR LE T2 : BNPA DILUÉ DE EUR 0,24 À EUR 0,25

* LE 9 JANVIER 2023 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, M. CHARLES EDELSTENNE ATTEINDRA LA LIMITE D’ÂGE PRÉVUE PAR LES STATUTS POUR L’EXERCICE DE CETTE FONCTION

* PROPOSE DE RENOUVELER LE MANDAT DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE M. BERNARD CHARLÈS JUSQU’AU 9 JANVIER 2023, DATE À LAQUELLE IL DEVIENDRA PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

* PROPOSE DE NOMMER M. PASCAL DALOZ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À COMPTER DU 9 JANVIER 2023

Texte original sur Eikon nGNE40kS6g nGNEc8RFhy Pour plus de détails, cliquez sur DAST.PA

(Rédaction de Gdansk)

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