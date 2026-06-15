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Dassault Systèmes réalise une émission obligataire de 1 MdEUR
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 07:24

Dassault Systèmes annonce le succès d'une émission obligataire largement sursouscrite par des investisseurs institutionnels. Ces obligations seniors non sécurisées d'une durée de cinq ans, d'un montant nominal total de 1 MdEUR, portent un coupon annuel de 3,375% et arriveront à échéance le 16 juin 2031.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, dont le refinancement des obligations de 900 MEUR au taux de 0,125% arrivant à échéance en septembre 2026. Notées A par S&P Global Ratings, elles seront cotées sur Euronext Paris à compter du 16 juin.

"Grâce à ce financement, nous accélérons nos investissements dans les 3D UNIV RSES, progressons dans notre plan d'action en matière d'IA industrielle, et étendons notre rayonnement mondial", commente Pascal Daloz, le PDG de Dassault Systèmes.

En parallèle, le groupe annonce le refinancement de sa ligne de crédit revolving pour un montant total de 750 MEUR, arrivant à échéance en octobre 2026. Cette nouvelle facilité porte sur une durée initiale de cinq ans à échéance en juin 2031, avec deux options de prolongation d'un an chacune.

Elle intègre une facilité de swingline de 250 MEUR ainsi qu'une option d'extension ( accordion ) pouvant porter son montant jusqu'à 500 MEUR supplémentaires. Cette opération a également été largement sursouscrite par un pool de banques historiques.

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DASSAULT SYSTEMES
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