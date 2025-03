Dassault Systèmes: nouveau plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié, permettant à ses collaborateurs de souscrire à une augmentation de capital réservée, portant sur un montant maximum de sept millions d'actions et prévue le 27 juin 2025.



Cette troisième édition se déroulera dans 24 pays et concernera la quasi-totalité des effectifs de Dassault Systèmes. Ce plan a le soutien plein et entier du conseil d'administration de l'éditeur de logiciels d'entreprise.



'TOGETHER, notre plan d'actionnariat salarié, s'inscrit dans notre volonté de faire grandir nos équipes et de les associer à la croissance de l'entreprise sur le long terme', explique son directeur général Pascal Daloz.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 38,4900 EUR Euronext Paris -0,59%