Dassault Systemes : dévisse de -5%, rechute sous 18 EUR

Dassault Systemes dévisse de -5% et rechute sous 18 EUR : le cours s'enfonce brutalement sous le plancher des 30 juin et 8 juillet , en direction du support majeur des 17 EUR de mi-juin.

Dassault Systemes pourrait ensuite s'enfoncer vers 15,5 EUR, un ancien palier de soutien remontant à juillet 2017 (et ex zénith de fin septembre 2016).