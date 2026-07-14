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Dassault Systemes : dévisse de -5%, rechute sous 18 EUR
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 15:22

Dassault Systemes dévisse de -5% et rechute sous 18 EUR : le cours s'enfonce brutalement sous le plancher des 30 juin et 8 juillet , en direction du support majeur des 17 EUR de mi-juin.

Dassault Systemes pourrait ensuite s'enfoncer vers 15,5 EUR, un ancien palier de soutien remontant à juillet 2017 (et ex zénith de fin septembre 2016).

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
18,205 EUR Euronext Paris -2,44%
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