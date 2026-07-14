Dassault Systemes : dévisse de -5%, rechute sous 18 EUR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
C'est un gisement unique au monde où se côtoient crocodiles, tortues et dinosaures: à Paris, le Muséum national d'histoire naturelle expose à partir de jeudi des fossiles vieux de 140 millions d'années découverts dans le vignoble charentais. Mis au jour au début ...
Lire la suite
Une nouvelle page s'ouvre pour le styliste français Olivier Rousteing, nommé mardi directeur artistique de la maison Rabanne, qui signe son grand retour après avoir quitté Balmain, où il a imposé sa vision flamboyante, glamour et contemporaine de la mode. Cette ...
Lire la suite
"Un marathon avec des haies", décrit-il. L'ancien député Olivier Falorni voit avec l'adoption définitive de sa proposition de loi créant un "droit à l'aide à mourir" aboutir le combat d'une vie. En 2012, quelques mois après son élection comme député, M. Falorni ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction de Google aux paragraphes 10 et 11) L'autorité allemande de régulation ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer