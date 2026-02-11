Dassault Systèmes : dévisse de -22% vers 17,6E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:51
Le titre dévisse de -22% vers 17,6E, un plus bas depuis le 19/12/2017... il revient presque 9 ans en arrière, referme le "gap" des 18,48E de fin janvier 2018. Sous 17,5E, le support suivant serait le plancher des 15,36E du 24 juillet 2017... puis viendrait le comblement du "gap" des 14,28E du 1er février 2017.
Valeurs associées
|18,0500 EUR
|Euronext Paris
|-19,56%
