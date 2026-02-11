 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Systèmes : dévisse de -22% vers 17,6E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:51

Dassault Systèmes déçoit de nouveau et fortement même : fini la croissance à 2 chiffres depuis 2 ans, les prévisions 2026 sont prudentes et pas vraiment de lumière à l'horizon.
Le titre dévisse de -22% vers 17,6E, un plus bas depuis le 19/12/2017... il revient presque 9 ans en arrière, referme le "gap" des 18,48E de fin janvier 2018. Sous 17,5E, le support suivant serait le plancher des 15,36E du 24 juillet 2017... puis viendrait le comblement du "gap" des 14,28E du 1er février 2017.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
18,0500 EUR Euronext Paris -19,56%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank