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Dassault Systèmes : confirme l'enfoncement des 18,65E
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 17:38

Dassault Systèmes : confirme l'enfoncement du support des 18,65E (29 avril, 28 mai)

Le titre plonge vers 17,25E, un "plus bas" depuis le 13 avril : le pullback amorcé sous 20,50 le 25 mai risque de se prolonger en direction de 16,50E, le plancher testé sans relâche du 24 au 30 mars.

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