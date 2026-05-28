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Dassault Systèmes : brusque décrochage de -7% depuis 11H ce 28 mai
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 13:05

Dassault Systèmes a été victime d'un brusque décrochage de -7% survenu 11H ce 28 mai.

Le titre plonge vers 18,35E, un "plus bas" depuis le 16 avril : le pullback amorcé sous 20,50 le 25 mai risque de se prolonger en direction de 18,06E ("gap" du 15 avril) puis 16,50E, le plancher testé sans relâche du 24 au 30 mars.

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DASSAULT SYSTEMES
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