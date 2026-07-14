Incendies dans la forêt de Fontainebleau: six personnes en garde à vue, dont un pompier volontaire qui a avoué

Un incendie dans la forêt de Fontainebleau, le 14 juillet 2026 à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Six personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur les incendies qui ont déjà parcouru au moins 2.050 hectares dans la forêt de Fontainebleau, dont un pompier volontaire qui a reconnu les faits, a annoncé mardi la procureure de Fontainebleau.

Outre ce pompier volontaire à Fontainebleau qui a avoué avoir "mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence", un second suspect a reconnu "avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette" sur un autre lieu de départ de feu, a précisé dans un communiqué la procureure Diane Ngomsik.

Les deux hommes, nés en 2007 et sans antécédent judiciaire, sont suspectés de départs de feux distincts lundi, à Arbonne-la-Forêt pour le premier, et dans le secteur de la Faisanderie près de la ville de Fontainebleau pour le second, a indiqué la magistrate.

"Aucun lien entre ces deux mis en cause n'a été établi" et leur garde à vue a été prolongée, a-t-elle ajouté, tandis qu'un point presse avec le préfet doit avoir lieu à 19H00.

Deux autres hommes, l'un né en 1975 et inconnu de la justice, et l'autre né en 2005 et "déjà connu de la justice pour des faits routiers", sont aussi en garde à vue, également soupçonnés dans l'incendie qui s'est déclaré lundi après-midi et avait parcouru 450 hectares mardi à la mi-journée.

Deux personnes ont quant à elles été placées en garde à vue mardi matin pour l'incendie qui a démarré dimanche autour de l'A6, occasionnant la fermeture d'un tronçon de l'autoroute et qui a ravagé environ 1.600 hectares en 48 heures.

TUne zone brûlée par un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-École, le 14 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Concernant ce sinistre, "l'hypothèse d'un départ de feu susceptible d'être lié à des travaux réalisés à proximité immédiate de l'autoroute A6 fait l'objet de vérifications approfondies", a souligné la procureure de Fontainebleau, qui rappelle que le parquet explore "toutes les hypothèses, tant accidentelle que volontaire".

Dès lundi matin, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait évoqué la piste d'une "origine volontaire" de ce premier incendie.

"Journée décisive"

En milieu d'après-midi mardi, les quelque 800 pompiers engagés espéraient toujours fixer les feux, qui n'ont fait aucune victime, d'ici la fin de journée.

La fumée d'un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-École, le 14 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"On continue les rotations des sapeurs-pompiers pour maîtriser un petit peu la fatigue", a déclaré à l'AFP Paul-Edouard Laurain, porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis).

S'il y a régulièrement des reprises de feu qui engendrent "un petit fond d'activité", ce n'est "en tout cas rien de comparable à ce qu'on a connu depuis le début", a-t-il expliqué, soulignant par ailleurs le "véritable élan de solidarité" qu'il a pu observer de la part d'habitants.

Lors d'un point presse à la mi-journée, le préfet de Seine-et-Marne, Pierre Ory, a fait état d'une météo un peu plus favorable et évoqué une "journée décisive" après "une nuit compliquée pour les pompiers".

Alors que la journée de lundi a été marquée par des rafales de vent, celui-ci est "globalement tombé", a-t-il poursuivi.

Dans le ciel, quatre Canadair, quatre hélicoptères bombardiers, un Dash larguant du retardant et un hélicoptère de commandement poursuivent leur ballet aérien, qu'ils ont dû interrompre durant la nuit.

Carte de l'incendie qui a débuté dimanche 12 juillet 2026 dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), au sud-est de Paris ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Des bulldozers ont également été mis à contribution mardi pour élargir une piste qui pénètre dans la surface en feu.

"Le premier soir était très stressant, le feu arrivant sur nos maisons, on avait peur qu'elles brûlent", s'est remémoré auprès de l'AFP Nicolas Tournier, habitant de la commune du Vaudoué, en partie évacuée.

Actuellement hébergé avec sa compagne chez une conseillère municipale, il "attend patiemment de pouvoir regagner (sa) maison quand l'incendie sera fixé", saluant le "travail exceptionnel des pompiers" et "la solidarité à l'œuvre dans le village".

Odeur de brûlé

Dans le Loiret, de nombreux habitants ont signalé des odeurs de brûlé, par exemple nettement perceptibles à Orléans, pourtant à près de 100 km de la forêt de Fontainebleau, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un pompier lutte contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne, le 14 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Ces nombreux signalements ont poussé le préfet du Loiret et les pompiers à diffuser des messages appelant le public à "ne pas encombrer" les numéros d'urgence s'ils sentent simplement une odeur de brûlé.

L'emblématique massif forestier de Fontainebleau, à l'exceptionnelle biodiversité, couvre environ 25.000 hectares, à 60 km au sud-est de Paris. Il accueille chaque année plus de 15 millions de visiteurs.

Le feu dans la forêt de Fontainebleau, dans une moitié nord du pays jusque-là relativement épargnée, démontre que plus aucune région n'est à l'abri de ces incendies estivaux. Des feux de végétation ont été fixés lundi au cap Fréhel en Bretagne, ou en Lozère.