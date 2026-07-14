Jamie Dimon, de JPMorgan, affirme que le calendrier de succession du directeur général reste inchangé après le dernier remaniement de la direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 8, 9 et 11; mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 15) par Manya Saini et Nupur Anand

Jamie Dimon, JPM.N de JPMorgan, a déclaré mardi que le calendrier de son départ du poste de directeur général restait inchangé, en réponse à la question d’un analyste concernant le plan de succession de la banqueà la suite d’un récent remaniement de sa direction. Le projet de la banque visant à désigner le successeur de Jamie Dimon est au centre de l’attention depuis qu’elle a nommé le mois dernier deux cadres internes, Doug Petno et Troy Rohrbaugh, aux postes de coprésidents, et annoncé le départ à la retraite de Marianne Lake, cadre supérieure largement considérée comme l’une des principales candidates au poste de directeur général.

“Le calendrier (pour la succession) reste globalement le même; cela relève évidemment entièrement du conseil d’administration”, a déclaré Dimon aux analystes lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats. “Le conseil d’administration a pris la décision de nommer deux coprésidents, ce qui leur permettra de se préparer à assumer des responsabilités bien plus importantes au sein de l’entreprise.”

Reuters avait rapporté le mois dernier que Dimon prévoyait de rester directeur général pendant au moins trois ans supplémentaires.

Les analystes ont considéré les promotions de Petno et Rohrbaugh comme une étape vers la clarification du plan de succession de JPMorgan, réduisant ainsi la liste des cadres considérés comme des successeurs potentiels de Dimon après plus de deux décennies passées à la tête de l’entreprise.

“Lorsqu’elle (Lake) a eu connaissance de ce projet, elle a décidé qu’elle préférait prendre sa retraite plutôt que de rester ici. C’est tout, il n’y a pas de mystère”, a déclaré Dimon.

LA LISTE DES QUALITÉS RECHERCHÉES POUR UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

Interrogé sur les qualités qu’il souhaite voir chez son successeur, Dimon a dressé une longue liste: “Il faut avoir le sens des relations humaines. Il faut avoir l’esprit analytique. Il faut être minutieux. Il faut être le porte-drapeau de la culture d’entreprise. Il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cran.

“Il faut avoir une âme. Il faut avoir une éthique professionnelle. Il faut être capable de voyager. Il faut être capable de se rendre dans les centres d’opérations et de traiter avec des directeurs généraux et des Premiers ministres, c’est tout cela.”

Lors du dernierremaniement au sein de la direction, M. Rohrbaugh a succédé à Mme Lake au poste de directeur général de la division “Consumer and Community Banking”. Il occupait auparavant, aux côtés de M. Petno, le poste de co-directeur général de la division “Commercial and Investment Banking”, qui sera désormais dirigée uniquement par M. Petno .

“Je pense qu’il est très important que les collaborateurs aient une expérience à tous les niveaux de l’entreprise”, a déclaré Dimon , en réponse au commentaire de Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, selon lequel Rohrbaugh avait passé une grande partie de sa carrière en tant que trader avant de prendre ses nouvelles fonctions.

Il a ajouté que lorsqu’une grande banque est dirigée par une personne issue uniquement de la banque d’investissement, le reste de l’entreprise peut en pâtir.

M. Rohrbaugh serait considéré comme le principal responsable en interne, a rapporté Reuters , citant des sources.

JPMorgan a accordé à Petno et Rohrbaugh des primes de fidélisation de 30 millions de dollars chacun, tandis que la directrice des opérations, Jennifer Piepszak, et la directrice générale de la gestion d’actifs et de patrimoine, Mary Erdoes, recevront chacune 20 millions de dollars.

Les déclarations de Dimon font suite à un trimestre exceptionnel pour JPMorgan , qui a enregistré un bénéfice trimestriel record grâce à la forte hausse des commissions de banque d’investissement et des opérations sur actions. En fin de matinée, le titre affichait une hausse de 2%.