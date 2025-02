Dassault Systèmes: acquisition de Contentserv information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 08:01









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes indique que sa filiale Centric Software a signé un accord en vue d'acquérir Contentserv, fournisseur de solutions de gestion de l'information produit et de gestion de l'expérience produit, pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros.



Centric Software offre à ses clients des solutions d'entreprise innovantes pour planifier, concevoir, développer, sourcer, tarifer et vendre de nombreux types de biens de consommation courante, afin d'atteindre leurs objectifs de transformation digitale.



L'éditeur de logiciels d'entreprise précise que cette opération devrait être finalisée dans les semaines à venir, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.





