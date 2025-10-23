Dassault Systèmes abaisse ses perspectives pour le CA 2025

Dassault Systèmes DAST.PA a abaissé jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à une fourchette de 4 à 6%, contre 6 à 8% précédemment, citant la trajectoire de croissance à l’issue des neuf premiers mois de l’année.

Le fabricant français de logiciels, qui a néanmmoins confirmé sa prévision annuelle de croissance du BNPA dilué non-IFRS, a fait état d'un chiffre d'affaires total en hausse de 5% à 1,46 milliard d’euros au troisième trimestre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)