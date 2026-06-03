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Dassault Aviation : vers une signature imminente du contrat de 114 Rafale avec l'Inde ?
information fournie par AOF 03/06/2026 à 09:49

(Zonebourse.com) - En février 2026, le Conseil d'acquisition de la défense indien avait approuvé une enveloppe de 3 600 milliards de roupies pour les forces armées. Cette enveloppe incluait l'achat de 114 Rafale pour l'aviation indienne pour 3 250 milliards de roupies (environ 33 milliards d'euros). Le contrat serait sur le point d'être signé, selon AlphaValue.

"Il semblerait que le contrat indien portant sur 114 avions de combat Rafale soit sur le point d'être signé", ont annoncé ce matin les analystes d'AlphaValue.

Selon le cabinet, "Tata, Mahindra et Adani se partageront l'assemblage, puis la fabrication de certaines pièces". Le contrat devrait en effet être placé dans le cadre de l'initiative "Make in India", avec près de 80% des appareils produits localement.

"Dassault souffre déjà d'un manque de capacités de production ; disposer d'une nouvelle base de production ne pourrait donc pas lui nuire", ajoutent les analystes qui évoquent un contrat total de quelque 33 milliards d'euros, même si ce chiffre est à prendre avec précaution, car l'industrie indienne souhaite conserver une part importante de cette somme.

"Le véritable enjeu pour Dassault a été la vente à la marine indienne de la version embarquée, dont les spécifications sont plus exigeantes", croit savoir AlphaValue.

Le titre Dassault Aviation progresse de 0,8% ce matin à Paris au sein d'un CAC en contraction de 0,5%.

Au-delà de Dassault Aviation, ce contrat pourrait aussi profiter à 2RCSi qui fournit les serveurs dédiés à l'entrainement des pilotes du Rafale. "Ces serveurs présentent également l'avantage d'être mieux margés que les serveurs IA (marge brute 25/30% vs 5 à8% dans l'IA)", note-t-on chez All Invest Securities.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 09:49:00.

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