DASSAULT AVIATION livre son premier Rafale à la Grèce

Cérémonie présidée par Eric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation, en présence de M. Nikolaos PANAGIOTOPOULOS, Ministre de la Défense Nationale de Grèce

St-Cloud, le 21 juillet 2021 - Eric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation, a accueilli aujourd'hui au Centre d'Essais en Vol de Dassault Aviation à Istres, la cérémonie de livraison du premier Rafale pour la Hellenic Air Force (HAF), en présence de M. Nikolaos PANAGIOTOPOULOS, ministre grec de la Défense Nationale.

Cette première livraison intervient avec succès seulement six mois après la signature du contrat d'acquisition de 18 Rafale. Ce premier appareil, ainsi que les cinq suivants en provenance de l'Armée de l'Air et de l'Espace française, formeront les pilotes et techniciens de la HAF en France, avant d'être déployés sur la base aérienne de TANAGRA.

Un premier groupe de pilotes HAF, déjà formés depuis plusieurs mois par l'Armée de l'Air et de l'Espace française, et 50 techniciens HAF rejoindront le Centre d'Entraînement à la Conversion (CTC) de Dassault Aviation à Mérignac, en France, pour poursuivre leur formation.

Le Rafale dotera la HAF d'un avion de combat multirôle de dernière génération, permettant à la République hellénique d'assurer sa position géostratégique en toute souveraineté. La livraison du premier Rafale est une démonstration claire de la détermination de la France à répondre aux attentes du gouvernement de la République hellénique et à participer activement à la souveraineté du pays.

Elle illustre également la qualité exceptionnelle de la coopération de Dassault Aviation avec l'armée de l'air hellénique, à travers plus de 45 ans de partenariat ininterrompu et solide.

« Après le Mirage F1 en 1974, le Mirage 2000 en 1985 et le Mirage 2000-5 en 2000, le Rafale porte fièrement les couleurs de l'armée de l'air grecque. Le Rafale est un changeur de jeu stratégique pour la HAF et jouera un rôle actif en assurant le leadership de la Grèce en tant que grande puissance régionale. Je tiens à réaffirmer notre engagement total pour le succès du Rafale en Grèce », a déclaré Eric TRAPPIER, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 5,5 milliards d'euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

