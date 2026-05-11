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Dassault Aviation et OHB s'associent pour proposer à l'ESA l'avion VORTEX-S
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:14

Dassault Aviation SA AM.PA :

* DASSAULT AVIATION ET OHB S'ASSOCIENTPOUR PROPOSER À L'ESA L'AVION SPATIAL POLYVALENT VORTEX-S

Texte original nGNXBcPtG Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA

(Rédaction de Gdansk)

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