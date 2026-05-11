Dassault Aviation et OHB s'associent pour proposer à l'ESA l'avion VORTEX-S

Dassault Aviation SA AM.PA :
* DASSAULT AVIATION ET OHB S'ASSOCIENTPOUR PROPOSER À L'ESA L'AVION SPATIAL POLYVALENT VORTEX-S
Texte original nGNXBcPtG Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* DASSAULT AVIATION ET OHB S'ASSOCIENTPOUR PROPOSER À L'ESA L'AVION SPATIAL POLYVALENT VORTEX-S
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La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, optant pour la prudence après le rejet par Donald Trump de la réponse iranienne à son plan de paix pour mettre durablement fin au conflit au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,05%, ... Lire la suite
Au procès libyen en appel, le parquet général a démarré lundi ses réquisitions à l'encontre de Nicolas Sarkozy et neuf autres prévenus en déplorant une affaire politico-financière explosive, touchant à sa campagne présidentielle de 2007, qui a "dégradé le pacte ... Lire la suite
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