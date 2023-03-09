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Dassault Aviation affiche un CA de 6,93 mds d'euros en 2022
information fournie par Reuters09/03/2023 à 08:43

9 mars (Reuters) - Dassault Aviation SA AM.PA :

* COMMUNIQUÉ FINANCIER RÉSULTATS ANNUELS 2022

* LES PRISES DE COMMANDES 2022 SONT DE 20 954 MILLIONS D’EUROS CONTRE 12 080 MILLIONS D’EUROS EN 2021

* ‍LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 EST DE 6 929 MILLIONS D'EUROS CONTRE 7 233 MILLIONS D'EUROS EN 2021​

* LE CARNET DE COMMANDE CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022 EST DE 35 008 MILLIONS D’EUROS CONTRE 20 762 MILLIONS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ 2022 EST DE 572 MILLIONS D’EUROS CONTRE 527 MILLIONS D’EUROS EN 2021

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 2022 S’ÉTABLIT À 8,3% CONTRE 7,3% EN 2021

* LE RÉSULTAT FINANCIER AJUSTÉ 2022 EST DE 11 MILLIONS D’EUROS CONTRE -26 MILLIONS D’EUROS EN 2021

* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ 2022 EST DE 830 MILLIONS D’EUROS CONTRE 693 MILLIONS D’EUROS EN 2021

* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ PAR ACTION 2022 S’ÉTABLIT À 9,99 € CONTRE 8,34€ EN 2021

* DISTRIBUTION, EN 2023, D'UN DIVIDENDE DE 3,00€/ACTION

* LA TRÉSORERIE DISPONIBLE DU GROUPE S’ÉLÈVE À 9 529 MILLIONS D’EUROS

* LA PRÉVISION POUR 2023 EST DE LIVRER 15 RAFALE ET 35 FALCON. LE CHIFFRE D’AFFAIRES SERA EN BAISSE PAR RAPPORT À CELUI DE 2022

* LES OBJECTIFS 2023 SERONT DE SÉCURISER LA CHAINE D'APPROVISIONEMENT

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA

(Gdansk Newsroom)

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