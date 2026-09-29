Dans une analyse sur le diabète, Lilly vante les avantages de Foundayo par rapport au comprimé Ozempic de Novo

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Eli Lilly LLY.N a déclaré que son médicament oral contre l'obésité, Foundayo, permettait une perte de poids plus importante et un meilleur contrôle de la glycémie qu'une dose plus élevée du comprimé Ozempic de Novo Nordisk

NOVOb.CO , chez les adultes atteints de diabète de type 2, en s'appuyant sur les données d'études existantes.

Ces conclusions reposent sur une comparaison indirecte entre la dose de 17,2 milligrammes de Foundayo de Lilly et le comprimé d’Ozempic à 25 mg de Novo, anciennement connu sous le nom de Rybelsus, à partir des données issues de deux études antérieures de phase avancée, a déclaré mardi le laboratoire pharmaceutique américain.

« Les essais comparatifs directs constituent en définitive la meilleure comparaison entre deux médicaments, mais lorsque nous ne disposons pas encore de ces données, d’autres approches peuvent fournir des éléments d’information utiles », a déclaré Rachel Batterham, vice-présidente senior chargée de l’innovation médicale et des relations extérieures chez Lilly Cardiometabolic Health.

La dose de 25 mg de sémaglutide oral à prise unique quotidienne de Novo n’est pas autorisée aux États-Unis pour le traitement du diabète de type 2. Le laboratoire danois s’attend à ce que la FDA se prononce à ce sujet d’ici fin 2026.

« Il est important de noter que la comparaison indirecte des traitements qui vient d’être annoncée porte sur des personnes atteintes de diabète de type 2, et non sur des personnes souffrant d’obésité; or, les personnes atteintes de DT2 ne perdent tout simplement pas autant de poids dans les études cliniques », a déclaré un porte-parole de Novo à Reuters dans un e-mail.

Le comprimé Ozempic contient du sémaglutide, le même principe actif que celui présent dans Wegovy, le médicament phare de Novo destiné à la perte de poids. Ces deux médicaments appartiennent à la classe très prisée des traitements à base de GLP-1, qui aident à réguler la glycémie et à réduire l’appétit.

Lilly et Novo, les principaux acteurs du marché de l’obésité en pleine expansion, se livrent à une course effrénée pour défendre et renforcer leurs positions, alors que leurs concurrents proposent des traitements de nouvelle génération promettant plus de commodité, une meilleure tolérance et une efficacité accrue.

Lilly a indiqué que ses analyses, réalisées à l'aide de différentes méthodes statistiques, avaient donné des résultats cohérents. Selon le laboratoire, le Foundayo 17,2 mg a permis une perte de poids supérieure de 1,5 % à 2,4 % et une réduction du taux d’HbA1c supérieure de 0,3 % à 0,6 % par rapport au sémaglutide oral à 25 mg.