Dans un contexte de forte volatilité, Kalshi ajoute davantage de matières premières à son hub de prédiction

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La plateforme de marchés prédictifs Kalshi a annoncé mercredi le lancement d'un hub dédié aux matières premières, élargissant ainsi son offre aux marchés liés à l'énergie, aux métaux et à l'agriculture.

Ce lancement intervient alors que les marchés des matières premières ont été perturbés par des tensions géopolitiques, notamment la guerre américano-israélienne contre l'Iran et les perturbations subséquentes dans le détroit d'Ormuz, ainsi que par l'incertitude entourant l'inflation.

Les prix du pétrole ont avoisiné les 100 dollars le baril, ce qui a contribué à l'augmentation deséchanges sur les marchés liés aux matières premières.

L'expansion de Kalshi a permis d'ajouter des contrats liés au gaz naturel, au café, au cuivre, au sucre, au maïs, au soja, au blé, au nickel, au diesel et au lithium, aux marchés existants pour les indices de référence du pétrole et les métaux précieux.

Les contrats permettent aux utilisateurs de prendre des positions, par exemple si le pétrole brut dépasse un certain niveau de prix au cours d'une période donnée ou si l'or clôture au-dessus d'un seuil.

Le marché des prédictions a récemment gagné en popularité parmi les investisseurs en permettant des paris sur des résultats réels, qu'il s'agisse de politique, de sport, de données économiques ou de divertissement.

Kalshi a déclaré que l'entreprise proposait des transactions en continu, y compris en dehors des heures d'ouverture du marché, car elle cherche à attirer des participants institutionnels.

Toutefois, le secteur a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de la spéculation sur des sujets sensibles tels que lesélections et la politique.

Le mois dernier, Kalshi a interdit aux politiciens et aux athlètes de participer à leurs marchés respectifs, afin de se prémunir contre d'éventuels délits d'initiés.