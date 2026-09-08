Dans le secteur australien du schiste, les Américains apportent des fonds, des technologies et leur expérience

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(Répétition sans modification du texte)

* Une échelle et une efficacité à l'américaine pour réduire les coûts

* Un vaste bassin de schiste pourrait alimenter de nouvelles chaînes de production de GNL

* Les promoteurs souhaitent éviter les erreurs commises lors de la révolution du gaz de schiste aux États-Unis

par Helen Clark

Les promoteurs du bassin de Beetaloo, en Australie, font appel à des équipements, des capitaux et une expertise américains, ainsi qu’à une échelle et une efficacité à l’américaine – du moins l’espèrent-ils – afin de réduire les coûts et de rendre économiquement viable le premier projet de gaz de schiste du pays.

La formation schisteuse de Beetaloo, qui a produit son premier gaz ce mois-ci, est souvent comparée au prolifique gisement de Marcellus aux États-Unis, mais son éloignement au cœur du Territoire du Nord signifie que des milliards de dollars seront nécessaires pour construire des gazoducs .

Le succès de ce projet pourrait ouvrir une nouvelle source d’approvisionnement en GNL pour l’Asie, mais les coûts des premiers puits doivent baisser de près de 60 % dans une région qui ne dispose pas des infrastructures et des réseaux de fournisseurs présents dans les bassins américains bien établis.

Il doit également faire face aux défis posés par les nouvelles politiques de Canberra concernant l’utilisation du gaz, alors même que le gouvernement du Territoire s’est pleinement engagé dans un projet dont les promoteurs espèrent qu’il pourra produire 1 000 térajoules par jour, soit suffisamment pour alimenter deux trains de gaz naturel liquéfié (GNL).

« C’est le régime le plus favorable sous lequel j’ai jamais travaillé, le gouvernement le plus favorable sous lequel j’ai jamais travaillé, y compris au Texas », a déclaré Todd Abbott, directeur général de Tamboran Resources TBN.N , un Texan et vétéran du secteur du schiste américain, lors de la cérémonie de la semaine dernière au cours de laquelle une première de 40 térajoules de gaz a été acheminée vers Darwin.

Cet optimisme contraste avec la méfiance du secteur après une décennie de renforcement de la réglementation énergétique en Australie, deuxième exportateur mondial de GNL.

La société australienne Tamboran bénéficie du soutien de Liberty Energy LBRT.N , une entreprise de services de fracturation hydraulique fondée par le secrétaire américain à l’Énergie Chris Wright, ainsi que du géant américain des services pétroliers Baker Hughes BKR.O .

Elle a fait appel à des plates-formes de forage de grande puissance fabriquées par la société américaine Helmerich & Payne.

LEÇONS TIRÉES

Les promoteurs de Beetaloo espèrent éviter les erreurs commises par certains exploitants de schiste américains, qui ont privilégié le forage au détriment des ventes.

Les premières ventes de gaz de Tamboran visent avant tout à comprendre les taux de déclin des puits et les performances du gisement avant de s'engager dans un développement à plus grande échelle. La société et ses partenaires ont jusqu’à présent dépensé environ 1 milliard de dollars australiens (722 millions de dollars) en forages d’exploration et d’évaluation.

« Nous avons déjà évité bon nombre des erreurs commises aux États-Unis simplement en nous concentrant sur les bons aspects, en mettant l’accent sur les flux de trésorerie et sur l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) », a déclaré Stephanie Reed, directrice des opérations de Formentera Partners, société basée au Texas, lors d’une récente conférence sectorielle organisée dans la capitale du Territoire du Nord.

Formentera, qui détient une participation dans le projet Beetaloo de Tamboran, prévoit de forer sur ses propres terrains dans le bassin l’année prochaine.

MAÎTRISE DES COÛTS

Il est vrai que les coûts de forage et de complétion restent nettement plus élevés à Beetaloo que dans les bassins de schiste américains arrivés à maturité. Rami Yassine, président pour l’hémisphère oriental du géant américain des services pétroliers Halliburton HAL.N , a indiqué que l’utilisation des appareils de forage aux États-Unis avait baissé de 30% grâce à une amélioration de l’efficacité.

Les dirigeants du secteur estiment que les coûts par puits doivent baisser de 40% à 60% pour que le bassin atteigne son plein potentiel. Le développement d’un approvisionnement local en sable pour la fracturation hydraulique s’inscrit dans cette démarche.

Les opérateurs ont fait état d’une amélioration d’environ 25% de l’efficacité de la mise en production entre les campagnes de forage menées à Beetaloo. Un prestataire de services a estimé que le forage en continu pourrait à lui seul réduire les coûts liés aux appareils de forage d’environ 30%.

Selon les acteurs du secteur, le renforcement des capacités des fournisseurs et de la main-d’œuvre locaux améliorerait la rentabilité du projet en réduisant la nécessité de transporter du matériel et des matériaux sur de longues distances.

«Aujourd’hui, nous sommes arrivés à une phase dans le bassin de Beetaloo où nous devons collaborer en tant que secteur», a déclaré Rami Yassine, d’Halliburton.