Danone Ventures rejoint le groupe Bel au capital de la start-up Standing Ovation
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:42
Une levée de fonds stratégique de 30 millions d'euros
Lors de cet événement, Standing Ovation a dévoilé un tour de financement en série B de 34,2 millions de dollars (30 MEUR), dont 28,5 MUSD en equity (25 MEUR). Cette opération a été menée conjointement par le fonds Ecotechnologies 2 (géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre de France 2030) et Crédit Mutuel Innovation
Outre les investisseurs historiques (Astanor, groupe Bel, Seventure Partners, GoodStartUp et Big Idea Ventures), de nouveaux entrants complètent ce tour : Danone Ventures , Angelor, Newtree et Noshaq.
Cette augmentation de capital est complétée par un financement non-dilutif de 5,7 MUSD (5 MEUR) apporté par Bpifrance ainsi que par un pool bancaire de premier rang.
Les montants ainsi levés, qui font suite à une série A de 16 MEUR, permettront de financer le déploiement commercial des protéines de Standing Ovation aux Etats-Unis puis en Europe et en Asie à partir de fin 2027.
La part exacte détenue par Danone Ventures reste confidentielle
"La présence au capital de deux grands groupes français de l'agroalimentaire, groupe Bel et Danone, valide la proposition de valeur durable, circulaire et souveraine de Standing Ovation. Le procédé breveté de fermentation de précision développé par la société permet la transformation de sérums laitiers en caséines de haute qualité très recherchées par l'industrie agroalimentaire. La valorisation de ces sérums laitiers, co-produits du lait actuellement peu ou pas valorisés, représente une innovation majeure pour la filière laitière", peut-on lire dans un communiqué publié ce matin par Standing Ovation.
Interrogé par Zonebourse à l'issue de cette conférence de presse, Standing Ovation n'a pas souhaité communiquer sur le montant ni sur la part du capital acquise par Danone Ventures.
Cependant, Danone Ventures a réagi par la voix de son managing director dans ce même communiqué : "Standing Ovation incarne parfaitement le type d'innovation de rupture, fondée sur la science, que Danone Ventures est fier de soutenir. Sa production de caséines bio-identiques par fermentation de précision représente une avancée majeure pour notre feuille de route "Danone Impact Journey" : elle permet à la fois de faire progresser la nutrition et de déployer des modèles de production circulaires et plus durables. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l'équipe de Standing Ovation et de mobiliser les opportunités au sein de Danone pour accélérer leur impact".
Dans le détail, Danone Ventures s'engage depuis 2016 aux côtés de start-ups pionnières à forte dimension scientifique pour bâtir le futur de l'alimentation. Alliant investissements stratégiques et expertise sectorielle approfondie, l'équipe accompagne des entrepreneurs qui partagent l'ambition de Danone : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.
Danone Ventures valorise son portefeuille en créant des synergies entre l'écosystème mondial des startups et les équipes de Danone à l'international, favorisant ainsi le passage à l'échelle de solutions innovantes par le biais de partenariats. Main dans la main avec ses participations, ce groupe oeuvre à l'émergence d'un système alimentaire plus nutritif, durable et résilient
Par ailleurs, Danone Impact Journey est la feuille de route stratégique du groupe Danone, lancée initialement en 2023 pour succéder aux "Objectifs Danone 2030". Elle a pour but de lier la performance économique à un impact social et environnemental mesurable, tout en s'appuyant sur son statut de Société à Mission et sa certification B Corp mondiale (obtenue en 2025).
Début mars, d'ailleurs, le géant agroalimentaire a lancé le second volet de ce plan, avec des objectifs renforcés pour 2030. Dans les cinq prochaines années, la multinationale concentrera ses efforts sur trois priorités inchangées :
- promouvoir et améliorer la santé par l'alimentation pour les consommateurs et les patients : sur la période 2026-2030, le groupe agroalimentaire intensifiera ses efforts pour améliorer le profil nutritionnel de ses produits, en étendant son objectif de réduction du sucre (un maximum de 10 g pour 100 g) à l'ensemble de ses produits laitiers et végétaux du quotidien pour adultes. Le groupe renforcera également son action contre les carences en fer et la malnutrition liée aux maladies, notamment grâce à des programmes de dépistage.
- préserver et régénérer la nature : Danone poursuit son action autour de cinq priorités clés de son pilier nature : réduire les émissions de gaz à effet de serre et en particulier le méthane, développer l'agriculture régénératrice, préserver l'eau et soutenir l'accès à l'eau, promouvoir les emballages circulaires et réduire le gaspillage alimentaire.
- favoriser le développement des collaborateurs et des communautés : Danone accélère ses investissements dans le développement des compétences d'avenir, en s'appuyant sur les programmes de l'AI Academy destinés aux salariés et en développant des initiatives telles que la Danone Milk Academy, avec l'ambition de former 10 000 partenaires agriculteurs et travailleurs de sa chaîne d'approvisionnement laitière d'ici 2030.
Pour revenir à Standing Ovation, cet acteur de la transition alimentaire développe un modèle qui concilie les intérêts des éleveurs et des industriels de l'agroalimentaire. Les premiers, avec le recyclage des effluents de l'industrie laitière, voient s'ouvrir un nouveau marché tandis que les seconds accèdent à une importante source de protéines pour répondre à la hausse de la consommation mondiale de produits laitiers et riches en protéines. En outre, cette nouvelle ressource soutient l'effort de décarbonation requis pour leurs activités de transformation. Toutes ces raisons expliquent le rapprochement capitalistique et industriel avec deux leaders français de l'agroalimentaire, le Groupe Bel depuis 2022, et aujourd'hui Danone.
Co-fondée en 2020 par Romain Chayot, directeur général et ingénieur agronome de formation, et présidée par Yvan Chardonnens, spécialiste de la transformation stratégique des entreprises BtoB, l'entreprise Standing Ovation est installée à Paris et emploie 36 personnes. Lauréate de la French Tech 2030, la start-up a protégé par 8 familles de brevets sa technologie permettant de produire par fermentation de précision la caséine, la principale protéine du lait, à partir de ressources durables que peuvent être les sucres agricoles ou les sérums laitiers qui terminent souvent en épandage ou dans des centrales de méthanisation.
Le lait contient des protéines qui sont très recherchées par l'industrie agro-alimentaire et les consommateurs. La caséine est la plus abondante : dans un litre de lait, on compte 28 g de caséine et 3 g de bêta-lactoglobuline, une autre protéine.
La caséine entre dans la production de tous les produits laitiers tels que les fromages, les yaourts, les glaces ou les boissons protéinées, soit un marché immense. Standing Ovation est la première entreprise au monde à produire la caséine à grande échelle.
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