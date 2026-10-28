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Danone-Ventes supérieures aux attentes au T3, volumes affectés par Mizone en Chine
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:50

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(Actualisé tout du long avec commentaires d'analystes et du directeur financier, cours en Bourse)

par Dominique Vidalon et ELENA SMIRNOVA

Danone DANO.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de ses ventes de 4,0% au troisième trimestre, supérieure aux attentes, les hausses de prix ayant compensé le ralentissement de son activité d'eaux Mizone en Chine, pénalisée par des conditions météorologiques défavorables, et soutenu la croissance malgré une progression limitée des volumes.

Le groupe agroalimentaire français a également confirmé ses prévisions pour 2026, dont une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables, et un résultat opérationnel courant en croissance "plus rapide" que celle du chiffre d’affaires.

Vers 8h53 GMT, le titre Danone gagnait 2,76% à 63,38 euros, tandis que le CAC 40 était quasi stable (+0,05%).

Danone a enregistré un chiffre d'affaires net trimestriel de 7,23 milliards d'euros, en hausse de 4,0% en données comparables, alors que les analystes tablaient sur +3,7% à 7,18 milliards d'euros dans un consensus compilé par l'entreprise. En données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de 5,2%.

Les hausses de prix de 3,6% pratiquées par Danone se sont avérées supérieures aux attentes des analystes, qui avaient anticipé en moyenne une hausse de 2,8%. Le volume des ventes a progressé de 0,4%, en-deçà des attentes (+0,9%).

Juergen Esser, directeur financier du groupe, a expliqué lors de la conférence sur les résultats qu’au cours du trimestre, Danone avait procédé à des hausses de prix "proactives" et ciblées afin d’anticiper les pressions inflationnistes.

"Nous avons choisi d’agir rapidement et avec détermination plutôt que de différer ces ajustements et d’être contraints à des relèvements plus marqués par la suite", a-t-il déclaré.

Selon Bernstein, malgré des volumes décevants, la capacité de Danone à maintenir une croissance organique supérieure à 4%devrait "suffire à restaurer la confiance des investisseurs et soutenir l'action".

"Ce n'est plus le 'business' grand public du yaourt un peu endormi d'il y a dix ans", ajoutent les analystes de Bernstein.

MIZONE AFFECTE LA PERFORMANCE EN CHINE

En Asie-Pacifique, la croissance des ventes en données comparables a atteint 3,6%, soutenue par la solide performance de la nutrition spécialisée et des produits laitiers essentiels (EDP). En revanche, l’activité des eaux en Chine a été pénalisée par Mizone, qui a souffert d’une saison défavorable en raison des conditions météorologiques, conduisant le groupe à ajuster la gestion de ses stocks.

Le recul du chiffre d'affaires de Mizone a représenté un impact d'environ -1 point de pourcentage sur la croissance organique du groupe au troisième trimestre, selon Danone.

Juergen Esser a indiqué que l’impact négatif de Mizone ne devrait pas se reproduire au quatrième trimestre avec la même ampleur, l’activité étant fortement saisonnière et le quatrième trimestre représentant une part limitée des ventes de la marque.

Bien que l'activité EDP (+4,4%) ait poursuivi sa croissance dans les Amériques, la reprise aux Etats-Unis demeurait modeste. Selon JP Morgan, en Amérique du Nord, la croissance comparable n'a atteint que 2,4%, contre environ 4% attendu par le courtier, tandis que les volumes ont reculé de 0,6%.

Jefferies souligne également la faiblesse persistante du marché américain, malgré la bonne performance des produits hyperprotéinés, estimant que la nomination d'un nouveau dirigeant à la tête des activités américaines reflète la nécessité d'accélérer son redressement.

Dans ce contexte, Danone a annoncé la nomination, avec effet immédiat, d’un nouveau dirigeant à la tête de ses activités aux États-Unis. Juergen Esser a indiqué que le groupe entrait désormais dans une phase plus "offensive" sur ce marché, avec l'objectif d'améliorer l'exécution opérationnelle et d'accélérer les lancements de nouveaux produits.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)

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