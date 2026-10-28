Danone: ventes en hausse au 3T mais les Etats-Unis sont à la traîne

( AFP / LOU BENOIST )

Le géant français de l'agroalimentaire Danone a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5,2 % au troisième trimestre, porté par des hausses de prix et, plus faiblement, par les volumes, mais les ventes en Amérique du Nord ont déçu et nécessité "des mesures fortes".

Les ventes de Danone ont atteint 7,23 milliards d'euros au troisième trimestre 2026 (+5,2 %, et +4 % à taux de change et périmètre constants), selon un communiqué publié mercredi, soit un peu mieux qu'espéré par les analystes financiers qui scruteront toutefois la performance en Chine et aux Etats-Unis.

"Le contexte inflationniste marqué fait que nous avons procédé à des augmentations de prix au troisième trimestre dans toutes les régions et dans toutes les catégories, mais pas pour tous les produits", a déclaré à l'AFP le directeur financier de Danone, Juergen Esser.

Danone a été capable d'absorber "deux tiers de l'inflation" en interne mais a dû répercuter le tiers restant aux distributeurs et, in fine, aux consommateurs.

Le groupe a privilégié les augmentations sur les produits dont les ventes progressaient et a été "plus prudent" sur les autres, a-t-il ajouté pour expliquer l'effet prix de 3,6% sur la hausse des ventes à taux de change et périmètre constants, contre 0,4% pour les volumes.

Les volumes de ventes ont été pénalisés par la catégorie eaux en Chine, où le groupe a été contraint de procéder à des déstockages des boissons Mizone, en raison d'une météo défavorable à la consommation, alors que l'été caniculaire a au contraire favorisé les ventes d'eaux en Europe.

La Chine est un marché "solide" pour Danone, qui va y ouvrir très prochainement un nouveau centre de recherche, tient à rassurer Juergen Esser.

"En Amérique du Nord, on est un peu moins contents avec une croissance qui est très modérée", à 2,4% mais avec des volumes en berne, ajoute le directeur financier.

Cela a nécessité des "mesures fortes pour redynamiser la croissance", affirme le directeur général Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

Concrètement, le groupe a dû renforcer ses capacités de production qui le limitaient jusqu'alors pour faire face à une concurrence accrue, avec un marché des produits laitiers - et notamment ceux boostés en protéines - extrêmement dynamique.

Début 2027, Danone entrera dans une phase "offensive", selon Juergen Esser, en lançant aux Etats-Unis son kéfir et le skyr qui font son succès en Europe.

Sur le Vieux Continent, les ventes de produits laitiers et d'origine végétale "accélèrent" mais la nutrition spécialisée souffre elle encore des conséquences des rappels de lait infantile en début d'année, avec des volumes "qui n'ont pas retrouvé les niveaux d'avant la crise", souligne-t-il.