Danone surmonte l'inflation, la crise du lait infantile et la concurrence sur les protéines

( AFP / JEFF PACHOUD )

Le géant français de l'agroalimentaire Danone a, au deuxième trimestre, définitivement tourné la page des rappels de lait infantile grâce au dynamisme de ses ventes, malgré l'inflation et un décollage qui prend du temps aux Etats-Unis.

Fort de sa stratégie de recentrage sur ses activités les plus lucratives, avec un bénéfice en hausse de 13% au premier semestre, à 1,18 milliard d'euros, le groupe poursuit ses acquisitions tous azimuts dans les produits axés sur la santé et les protéines, qui ont inondé le monde.

Au deuxième trimestre, ses ventes ont augmenté de 4,4%, à 7,21 milliards d'euros, compensant la baisse de 2% du premier trimestre due aux effets de change et aux rappels de lait infantile en Europe, selon un communiqué du groupe publié mercredi.

Et ce malgré un "environnement difficile avec une pression assez forte de l'inflation", a déclaré à l'AFP le directeur financier de Danone, Juergen Esser.

Les prix du pétrole ont pesé sur les transports et les emballages, mais des "gains de productivité" ont permis au groupe de préserver ses marges et son résultat opérationnel courant semestriel, en hausse de 2,3%, à 1,85 milliard d'euros.

Danone a observé une croissance de ses ventes dans toutes ses catégories de produits, avec une augmentation des volumes (1,9%) mais aussi des prix (2,3%), "encore une fois grâce aux yaourts riches en protéines et à la nutrition médicale" ainsi qu'à la "très forte performance" des eaux Evian et Volvic, a expliqué Juergen Esser.

"On essaie de limiter les augmentations de prix au minimum et de compenser en interne avec des gains de la productivité", a-t-il ajouté.

Concurrence boostée aux protéines

Sur le semestre, le chiffre d'affaires progresse de 1,4%, à 13,93 milliards d'euros, supérieur aux prévisions des analystes interrogés par Bloomberg et Factset.

"Nous avons constaté des progrès en Amérique du Nord dans la catégorie EDP (produits laitiers et d'origine végétale) et une amélioration des tendances dans les laits infantiles en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)", a précisé le directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

Aux Etats-Unis, le groupe affronte une concurrence accrue, notamment dans les produits renforcés en protéines. Il y a lancé de nouvelles lignes de production pour combler ses manques. L'augmentation des ventes suit, relevaient les analystes de Jefferies il y a quelques semaines, mais "plus lentement" que ce qu'ils avaient anticipé.

Dans une nouvelle note publiée mardi, ils tempèrent leur propos, observant que le déclin des parts de marché de Danone aux Etats-Unis sur les yaourts a été "moins prononcé" et a même beaucoup ralenti ces derniers mois, grâce à la prise en compte de nouvelles données sur les ventes de yaourts grecs.

Le directeur général de Danone reconnaît dans le communiqué "que certains domaines nécessitent encore des progrès et que l'environnement reste instable", mais il dit aborder le second semestre "avec confiance".

Pour l'année 2026, le groupe confirme viser une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% et une croissance du résultat opérationnel courant "plus rapide que celle du chiffre d'affaires".

"Appétit" renforcé

Dans leur note d'il y a quelques semaines, qui avait bousculé l'action Danone en Bourse, les analystes de Jefferies ajoutaient que le marché du lait infantile se remettait progressivement des rappels massifs initiés en janvier, après la découverte de contaminations par un ingrédient chinois utilisé par plusieurs grands acteurs du secteur, dont Danone et Nestlé.

Ces rappels ont pesé au premier semestre sur la marge opérationnelle et généré des coûts supplémentaires exceptionnels, intégrés aux 161 millions d'euros de produits et charges opérationnels non courants, qui incluent aussi des coûts "liés à des projets de transformation".

Danone évoque une "croissance compétitive dans les laits infantiles en Chine", mais les analystes de Jefferies disent rester vigilants sur ce point.

Juergen Esser s'est félicité des performances en France, "peloton de tête" de la région EMEA : "C'était un pays difficile pour nous et ça fait du bien de voir qu'on progresse fortement."

Danone, qui a renforcé ce semestre son portefeuille en Océanie, en Argentine et au Royaume-Uni, garde "de l'appétit pour faire plus en termes d'acquisitions", a prévenu son directeur financier.