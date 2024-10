Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: le titre recule, Morgan Stanley abaisse son conseil information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - L'action Danone accuse vendredi l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, Morgan Stanley ayant abaissé sa recommandation sur le titre de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours de 71 euros.



Dans une note intitulée 'le moment de faire une pause', l'intermédiaire financier reconnaît que le titre demeure un dossier-clé en vue de jouer la thématique d'une alimentation saine, puisque 90% du portefeuille du groupe agroalimentaire français est composé de produits comme les yaourts, les boissons végétale ou la nutrition médicale.



S'il voit encore un potentiel haussier sur le dossier, l'analyste estime aussi que le cours de Bourse est désormais bien valorisé après avoir bénéficié d'une revalorisation de 20% en termes relatifs depuis la présentation de sa nouvelle stratégie.



En dépit de son exposition à des marchés séduisants et d'un redressement appelé à se poursuivre, le titre semble aujourd'hui bien valorisé sur la base d'un PER 2025 de 17x, estime Morgan Stanley.



Vers 15h40, Danone perd quasiment 1% tandis que le CAC avance de 0,2%. Le titre conserve un gain de plus de 10% depuis le début de l'année.





Valeurs associées DANONE 64,70 EUR Euronext Paris -0,68%