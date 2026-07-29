Danone-Le ralentissement en Chine occulte un T2 au-dessus des attentes, baisse du titre

Le logo de Danone

L'action Danone recule mercredi à la Bourse ‌de Paris après les résultats "modérément" supérieurs aux attentes au deuxième trimestre du groupe agroalimentaire français, impacté par ​un ralentissement des ventes en Chine, un marché clé.

Disant aborder le second semestre de l'année avec "confiance" après avoir dépassé les attentes, Danone a publié un chiffre d'affaires en progression de 4,2% sur un an en ​comparable. Les analystes attendaient une hausse de 3,7%, selon le consensus fourni par l'entreprise.

Vers 09h20 GMT, le titre Danone cédait 4,3% à ​69,1 euros contre un repli de 0,66% pour ⁠le CAC 40 au même moment.

Le chiffre d’affaires de la région Chine, Asie du nord et ‌Océanie du groupe progresse de 3,6% en données comparables sur la période, en-deçà de l’estimation de Jefferies qui tablait sur une croissance de 7,1%, après une hausse ​de 10,3% au premier trimestre.

"Le ralentissement ‌observé en Chine pourrait faire l’objet d’une attention particulière au troisième trimestre, ⁠où les comparaisons seront difficiles", indique pour sa part JPMorgan.

Bien que les résultats soient globalement solides, le titre Danone pourrait subir une certaine pression après sa récente remontée, ajoute le courtier.

La division de nutrition ⁠spécialisée a affiché une ‌progression de 4,5% de ses ventes sur le trimestre, après avoir été impactée ⁠par un rappel de lait infantile en Europe et par des perturbations d'approvisionnement liées à la guerre ‌en Iran au début de l'année.

Danone a continué à se concentrer sur l'amélioration progressive ⁠et durable de son activité "Produits Laitiers et d’Origine Végétale" en Amérique du ⁠Nord, a déclaré le directeur ‌général Antoine de Saint-Affrique.

Le résultat opérationnel courant du groupe pour le premier semestre 2026 s'est élevé à ​1,85 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle de ‌13,3% contre 13,2% un an auparavant. Les analystes attendaient en moyenne une marge de 13,25%.

Danone a également réaffirmé ses prévisions pour ​2026, dont une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables, et un résultat opérationnel courant en croissance "plus rapide" que celle du chiffre d’affaires.

Les résultats du premier semestre ⁠ont mis en évidence une croissance généralisée, toutes catégories et toutes régions confondues.

Danone a continué à se concentrer sur l'amélioration progressive et durable de ses activités produits laitiers et d’origine végétale en Amérique du nord et s'est réjoui, à court terme, de constater une stabilisation des ventes de crèmes à café, a déclaré Antoine de Saint-Affrique.

(Rédigé par Etienne Breban et Dominique Vidalon, avec Margaux Perrin, édité par Benoit ​Van Overstraeten et Augustin Turpin)