Danone : 'gap' de rupture sous 77,52E
22/12/2025

Danone ricoche sous 78,66E (tout comme le 22 octobre dernier) et ouvre un 'gap' de rupture sous 77,52E, en direction du petit support des 75,1E du 10/12 voir des 74,7E du 13 octobre.
En cas de poursuite de la correction, le prochain support se dessine vers 72E.

DANONE
76,680 EUR Euronext Paris -1,39%
