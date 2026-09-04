Danone finalise l'acquisition de Huel

Danone annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de Huel, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions de repas complets et équilibrés sur le plan nutritionnel.

Avec l'expertise de Huel dans la vente en ligne directe au consommateur et dans l'engagement de sa communauté et grâce à l'envergure et la présence internationale de Danone, un plus grand nombre de consommateurs auront accès à une alimentation nutritionnellement complète, pratique et durable.

Huel sera consolidé dans les états financiers de Danone à compter du 1er septembre 2026.

"Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir officiellement Huel au sein de la famille Danone. Ensemble, nous allons ouvrir de nouvelles perspectives de croissance en élargissant l'accès aux produits leaders de Huel grâce à notre présence internationale et à notre expertise scientifique. Leur savoir-faire unique dans l'engagement des consommateurs et l'animation de leurs communautés viendra également renforcer nos capacités dans ces domaines", a déclaré Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone.

"Après une décennie consacrée à bâtir la marque Huel, nous entamons une nouvelle étape de son développement. Avec Danone, notre ambition est d'être encore plus pertinents pour nos clients fidèles et de conquérir de nouveaux adeptes sur de nouveaux marchés à travers le monde", a de son côté souligné James McMaster, directeur général de Huel.