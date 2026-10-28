Danone dans le haut du CAC 40

(Zonebourse.com) - Le groupe d'agroalimentaire s'adjuge la deuxième place du palmarès de l'indice phare de la place parisienne, avançant de 2,56% à 63,20 euros après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre 2026, porté principalement par les hausses de prix. Si la croissance organique dépasse le consensus, la faiblesse des volumes et les difficultés rencontrées dans certaines activités en Chine et en Amérique du Nord suscitent la prudence des analystes. Jefferies, Bernstein et AlphaValue livrent ainsi des appréciations contrastées de cette publication, tandis que le groupe agroalimentaire confirme ses objectifs annuels.

Au troisième trimestre, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 7,23 milliards d'euros, en hausse de 5,2% en données publiées et de 4% à données comparables, contre une croissance organique de 3,7% attendue par le consensus. Cette progression repose essentiellement sur un effet prix positif de 3,6%, tandis que la contribution des volumes et du mix s'est limitée à 0,4%, en deçà des attentes du marché.

Sur le plan géographique, la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) affiche une croissance de 3,9%, soutenue par les produits laitiers et d'origine végétale ainsi que par les eaux. Les Amériques progressent de 4,4%, malgré les difficultés persistantes de l'activité laitière et végétale en Amérique du Nord. En Asie-Pacifique, les ventes augmentent de 3,6%, portées par la nutrition spécialisée et les produits laitiers, tandis que la marque d'eaux Mizone connaît une saison difficile.

La nutrition spécialisée confirme son rôle de moteur de croissance, avec une progression organique de 4,7%, supérieure aux 4,1% attendus par le consensus.

Une croissance tirée par les prix, selon les analystes

Jefferies, à "sous performance" sur le titre, fait état d'une publication contrastée. Si la croissance organique dépasse ses prévisions de 3,5%, le courtier relève une contribution des volumes et du mix inférieure aux attentes. Il pointe également la faiblesse de l'Amérique du Nord, où la croissance s'est limitée à 2,4%, contre 3,7% anticipés, ainsi que le net ralentissement de la région Chine, Asie du Nord et Océanie, dont les ventes n'ont progressé que de 0,1%, après 3,6% au trimestre précédent. Les difficultés de Mizone, liées notamment à des opérations de déstockage et à une demande atone, ont amputé d'environ un point la croissance organique du groupe. Jefferies observe également un ralentissement de la nutrition spécialisée en Chine, même si cette activité conserve une croissance comprise entre 4% et 6%.

De son côté, Bernstein maintient sa recommandation Surperformance sur Danone, assortie d'un objectif de cours de 92 euros. Le bureau d'études juge la publication solide, tout en rappelant que les attentes du marché avaient été revues à la baisse ces dernières semaines. Selon ses estimations, la croissance organique aurait pu approcher 4,5% sans les difficultés temporaires rencontrées dans les eaux en Asie-Pacifique. Bernstein souligne néanmoins que la progression des volumes et du mix, limitée à 0,4%, reste inférieure au consensus de 0,8% retenu dans ses estimations.

AlphaValue partage cette lecture prudente. Le bureau d'études relève que la croissance supérieure aux attentes repose essentiellement sur les prix, dont la hausse de 3,6% dépasse le consensus de 2,8%, tandis que les volumes et le mix déçoivent. Il anticipe ainsi une réaction boursière neutre, estimant que la bonne performance commerciale est contrebalancée par la faiblesse de la demande en volume.

Des objectifs annuels confirmés

Malgré ces disparités, Danone maintient ses perspectives pour 2026, visant une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel courant supérieure à celle des ventes. Le directeur général, Antoine de Saint-Affrique, souligne la résilience du modèle de croissance diversifié du groupe, soutenu par la demande pour les produits hyperprotéinés, la santé intestinale et la nutrition médicale.

Pour Jefferies, cette publication ne devrait pas entraîner de révision significative des prévisions de croissance organique ou de bénéfice par action pour 2026. Le courtier anticipe néanmoins une réaction boursière légèrement positive, tandis qu'AlphaValue privilégie un scénario de stabilité.

Malgré la confirmation des objectifs annuels, TP ICAP Midcap estime que le principal enjeu du quatrième trimestre sera le rééquilibrage de la croissance entre prix et volumes.

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