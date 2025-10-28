Danone: CA meilleur que prévu au T3, objectifs 2025 confirmés

Logo de Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison

Danone a fait état mardi d'une hausse de 4,8% à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les attentes, et a confirmé ses objectifs 2025, citant sa performance en Chine, Asie du Nord et Océanie, avec une dynamique soutenue dans toutes les catégories.

Le chiffre d'affaires a atteint sur la période 6,88 milliards d'euros. Les analystes tablaient sur une croissance à données comparables de 4,3%, selon un consensus fourni par Danone.

Le groupe agroalimentaire a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, notamment une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, avec une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

Dans le même temps, Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian a relevé ses prix de 1,6%, contre une hausse de 1,4% selon le consensus.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)