 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Danone annonce un rappel ciblé de certains lots de laits infantiles
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 18:38

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Danone annonce qu'il procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d'un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles. La priorité du groupe agroalimentaire est de garantir aux parents et aux professionnels de santé qu'ils peuvent continuer à avoir pleinement confiance dans la sécurité et la qualité de ses produits de nutrition infantile.


Danone invite les parents à contacter son service consommateurs s'ils ont la moindre question ou préoccupation.

Dans ce communiqué, la société explique "qu'elle ne transige jamais sur la sécurité alimentaire précisant que les contrôles de routine et les analyses ciblées supplémentaires menées dans le contexte sectoriel actuel confirment que ses produits sont sûrs et pleinement conformes à l'ensemble des réglementations applicables en matière de sécurité alimentaire".

Valeurs associées

DANONE
67,5400 EUR Euronext Paris -1,05%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank