Danone accroît de 4% son CA en données comparables au 3e trimestre

danone logo (crédit photo : Adobe Stock )

Danone affiche, au titre du 3e trimestre 2026, un chiffre d'affaires de 7 233 MEUR, en croissance de 5,2% en données publiées et de 4% en données comparables. Le volume/mix a progressé de 0,4%, tandis que l'effet prix a contribué à hauteur de 3,6%, reflétant des initiatives disciplinées en matière de prix.

En données comparables, le groupe agroalimentaire a réalisé une croissance de 3,9% dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), une performance "solide, portée par les produits laitiers et d'origine végétale (EDP) et les eaux dans l'ensemble de la région".

Danone a enregistré une croissance de 4,4% dans les Amériques, avec des actions engagées pour redynamiser la performance d'EDP en Amérique du Nord et une forte croissance dans l'ensemble des autres activités, notamment en nutrition spécialisée. Le groupe a également affiché une progression de 3,6% en Asie-Pacifique, avec une performance soutenue en nutrition spécialisée et en EDP, mais une saison difficile pour Mizone dans les eaux.

"Notre modèle de croissance diversifié continue de démontrer sa résilience, soutenu par la force et la pertinence de notre portefeuille centré sur la santé. La demande pour nos plateformes de croissance reste forte à travers le monde, qu'il s'agisse des produits hyperprotéinés, de la santé intestinale ou de la nutrition médicale", commente son directeur général, Antoine de Saint-Affrique.

Danone confirme ses objectifs pour 2026, en ligne avec son ambition à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.