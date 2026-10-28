 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Danone accroît de 4% son CA en données comparables au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:02

Ajouter Boursorama à vos sources

danone logo (crédit photo : Adobe Stock )

danone logo (crédit photo : Adobe Stock )

Danone affiche, au titre du 3e trimestre 2026, un chiffre d'affaires de 7 233 MEUR, en croissance de 5,2% en données publiées et de 4% en données comparables. Le volume/mix a progressé de 0,4%, tandis que l'effet prix a contribué à hauteur de 3,6%, reflétant des initiatives disciplinées en matière de prix.

En données comparables, le groupe agroalimentaire a réalisé une croissance de 3,9% dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), une performance "solide, portée par les produits laitiers et d'origine végétale (EDP) et les eaux dans l'ensemble de la région".

Danone a enregistré une croissance de 4,4% dans les Amériques, avec des actions engagées pour redynamiser la performance d'EDP en Amérique du Nord et une forte croissance dans l'ensemble des autres activités, notamment en nutrition spécialisée. Le groupe a également affiché une progression de 3,6% en Asie-Pacifique, avec une performance soutenue en nutrition spécialisée et en EDP, mais une saison difficile pour Mizone dans les eaux.

"Notre modèle de croissance diversifié continue de démontrer sa résilience, soutenu par la force et la pertinence de notre portefeuille centré sur la santé. La demande pour nos plateformes de croissance reste forte à travers le monde, qu'il s'agisse des produits hyperprotéinés, de la santé intestinale ou de la nutrition médicale", commente son directeur général, Antoine de Saint-Affrique.

Danone confirme ses objectifs pour 2026, en ligne avec son ambition à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

Valeurs associées

DANONE
62,7600 EUR Euronext Paris +1,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:10 

    Malgré le retour des tensions inflationnistes, la remontée des prix de l’énergie et les inquiétudes sur la dette publique, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne devraient maintenir leurs taux inchangés. Les banques centrales semblent davantage ... Lire la suite

  • Des secouristes sur les lieux d’une collision entre un train à grande vitesse Renfe AVE et un train Iryo, entre Urda et Los Yébenes, dans la province de Tolède, le 28 octobre 2026 en Espagne ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne : au moins 31 morts dans une collision ferroviaire
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:08 

    Au moins 31 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées, dont certaines gravement, dans la collision mercredi de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, selon les autorités, bilan provisoire qui en fait une des pires catastrophes ferroviaires ... Lire la suite

  • Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:05 

    Alors que la charge de la dette continue d’augmenter et que les finances publiques se dégradent, la question de nouvelles hausses d’impôts revient régulièrement dans le débat public. Agnès Verdier-Molinié estime que les Français ont atteint la limite de leur consentement ... Lire la suite

  • Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:00 

    Alors que le gouvernement réfléchissait à de nouvelles mesures concernant les retraités dans le cadre du budget 2027, le débat sur leur niveau de vie et leur contribution à l’effort collectif s’intensifie. Entre idées reçues, vieillissement démographique et financement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 905,99 +0,24%
GENFIT
11,1 +4,91%
STELLANTIS
4,071 +9,66%
Pétrole Brent
115,32 +0,98%
WORLDLINE
11,2 +9,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank