Danaher conclut un accord de 172,5 millions de dollars avec ses actionnaires au sujet des perspectives post-pandémiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Danaher DHR.N a conclu un accord de 172,5 millions de dollars avec des actionnaires qui accusaient la société de diagnostic et de sciences de la vie de les avoir escroqués en surestimant la demande pour ses équipements alors que le pire de la pandémie de COVID-19 était passé.

Un accord préliminaire a été déposé mercredi auprès du tribunal fédéral de Washington, D.C., et doit être approuvé par un juge.

* Les avocats des actionnaires ont qualifié l'accord entièrement en espèces de plus important règlement d'un recours collectif en matière de valeurs mobilières devant ce tribunal depuis l'entrée en vigueur d'une loi de 1996 régissant ce type d'affaires.

* Le plus important règlement antérieur était un accord de 153 millions de dollars en 2013 impliquant la société de financement hypothécaire Fannie Mae FNMA.PK et son auditeur KPMG.

* Les actionnaires ont déclaré que Danaher avait fait des déclarations fausses et trompeuses en 2022 et 2023 au sujet de son activité "bioprocessing", qui vend des équipements pour la fabrication de vaccins biopharmaceutiques et de produits thérapeutiques, notamment en assurant qu'il y aurait une demande durable.

* Le cours des actions de Danaher a chuté à plusieurs reprises lorsque la vérité a été rendue publique, et la société a réduit ses prévisions de ventes, ont déclaré les actionnaires.

* La société basée à Washington, D.C., a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement. Un porte-parole a déclaré jeudi que le règlement "nous permettra d'éviter des litiges lourds et de rester concentrés sur notre mission, qui est d'aider à résoudre les problèmes de santé les plus graves dans le monde."