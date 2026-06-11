Dana va fusionner avec la division mobilité d'Eaton dans le cadre d'une opération de 5,1 milliards de dollars, sur fond de forte demande en pièces automobiles

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Dana DAN.N va fusionner avec la division mobilité d'Eaton ETN.N dans le cadre d'une opération valorisant l'unité à environ 5,1 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux sociétés, alors que le fournisseur de pièces automobiles cherche à se développer dans le secteur des composants automobiles face à une demande soutenue sur le marché des pièces de rechange.

L'action Dana a chuté de 6%, tandis que celle d'Eaton a progressé d'environ 3% en pré-ouverture.

Les actionnaires d'Eaton détiendront au moins 50,1% tandis que ceux de Dana détiendront environ 49,9% de la société fusionnée à la clôture de l'opération, prévue au premier trimestre 2027.

L'opération valoriserait la société fusionnée, qui opérera sous le nom de Dana Inc, à plus de 10 milliards de dollars en valeur d'entreprise.

Dana a déclaré que la nouvelle entité devrait réaliser 250 millions de dollars de synergies de coûts sur une base annuelle dans les 24 mois suivant la clôture.

La demande de pièces détachées automobiles est restée soutenue, les acheteurs américains, sous la pression de l'inflation et de la hausse des prix des voitures neuves, conservant leurs véhicules plus longtemps.

Le secteur doit également faire face à des pressions sur les coûts liées aux droits de douane et à un marché des véhicules électriques incertain, les constructeurs automobiles reportant ou revoyant à la baisse leurs projets en matière de véhicules électriques.

Cette opération intervient après qu'Eaton a annoncé plus tôt cette année son intention de céder ses activités automobiles peu performantes, qui développent des technologies de gestion et de distribution de l'énergie dans les systèmes de propulsion des véhicules.

Byron Foster occupera le poste de directeur général et Timothy Kraus celui de directeur financier de la société issue de la fusion.

Cette opération permettra à Eaton, fournisseur de composants électriques et de câblage basé à Dublin, en Irlande, de recentrer son portefeuille sur les activités électriques et aérospatiales dans les centres de données, le marché des pièces de rechange aérospatiales et la défense.