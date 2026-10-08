 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Damien Roux rejoint WisdomTree pour développer les ventes au Benelux
information fournie par AOF 08/10/2026 à 11:33

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - WisdomTree, acteur mondial de l'innovation financière et fournisseur d'ETF, annonce la nomination de Damien Roux au poste d'associate director, sales Benelux et régions francophones, basé à Paris.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Damien Roux sera rattaché à Ivana Davau, head of french speaking regions and Benelux, sales, et se concentrera sur les clients institutionnels et de la gestion de patrimoine en France, en Belgique et au Luxembourg. Son expérience de la gestion de patrimoine et de la clientèle institutionnelle, associée à son réseau établi, devrait permettre à WisdomTree d'approfondir ses relations avec ses clients et de renforcer encore sa dynamique dans la région.

Damien Roux cumule plus de dix ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et la vente auprès d'investisseurs institutionnels. Il a récemment exercé chez Palatine Asset Management, après avoir occupé différents postes chez State Street, Franklin Templeton et Fidelity. Il bénéficie de relations solides et d'une connaissance approfondie de l'écosystème français de la gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 699,15 -0,90%
Pétrole Brent
105,06 +3,81%
HAFFNER ENERGY
0,69 -5,87%
2CRSI
24,32 -2,95%
SOCIETE GENERALE
62,4 -2,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank