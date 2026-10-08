Damien Roux rejoint WisdomTree pour développer les ventes au Benelux

(Zonebourse.com) - WisdomTree, acteur mondial de l'innovation financière et fournisseur d'ETF, annonce la nomination de Damien Roux au poste d'associate director, sales Benelux et régions francophones, basé à Paris.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Damien Roux sera rattaché à Ivana Davau, head of french speaking regions and Benelux, sales, et se concentrera sur les clients institutionnels et de la gestion de patrimoine en France, en Belgique et au Luxembourg. Son expérience de la gestion de patrimoine et de la clientèle institutionnelle, associée à son réseau établi, devrait permettre à WisdomTree d'approfondir ses relations avec ses clients et de renforcer encore sa dynamique dans la région.

Damien Roux cumule plus de dix ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et la vente auprès d'investisseurs institutionnels. Il a récemment exercé chez Palatine Asset Management, après avoir occupé différents postes chez State Street, Franklin Templeton et Fidelity. Il bénéficie de relations solides et d'une connaissance approfondie de l'écosystème français de la gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels.

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