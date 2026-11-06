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Daimler Truck-Le bénéfice progresse de 73% au T3 mais la baisse des commandes en Amérique du Nord pèse
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 11:44

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L'usine Daimler Freightliner au Mexique après l'annonce par Trump d'un droit de douane de 25 % sur les importations de camions

L'usine Daimler Freightliner au Mexique après l'annonce par Trump d'un droit de douane de 25 % sur les importations de camions

Daimler Truck a fait état vendredi d'une ‌hausse de 73% de son résultat d'exploitation au troisième trimestre mais la baisse des commandes et les ​inquiétudes concernant la croissance des marges en 2027 sur son marché clé nord-américain ont pesé sur le cours de l'action du constructeur de camions.

À 09h37 GMT, le titre chutait d'environ 2% après avoir ​cédé 8,3% en début de séance.

Au troisième trimestre, les prises de commandes du groupe ont manqué de 9% les prévisions consensuelles de ​Visible Alpha, avec notamment un écart de 16% ⁠en Amérique du Nord, le plus grand marché de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires.

Au-delà ‌de la faiblesse des commandes, les analystes se sont intéressés aux premières indications concernant la rentabilité en Amérique du Nord en 2027.

"Je m’attends toujours à un taux ​de rentabilité opérationnelle à deux chiffres, ‌autour de 10%, à l’aube de l’année prochaine", a déclaré la ⁠directrice financière Eva Scherer aux analystes, ajoutant que ce chiffre correspondait à la marge avec laquelle l’entreprise clôturait l’année 2026 et ne devait pas être interprété comme une prévision pour 2027.

Harry Martin, analyste chez ⁠Bernstein, a déclaré que ‌le taux de marge de clôture en Amérique du Nord "laisserait encore beaucoup de ⁠marge de progression nécessaire l’année prochaine pour atteindre les chiffres consensuels de 11,5%".

Karin Radstrom, présidente du ‌directoire de Daimler Truck, a déclaré que les perspectives pour 2027 sur le marché ⁠des poids lourds étaient "plutôt positives" et que la demande s’était améliorée tout ⁠au long de l’année ‌malgré une inflation, des taux d’intérêt et des prix du diesel élevés.

Le groupe, l'un des plus grands ​constructeurs de camions au monde, a indiqué que ‌son résultat d'exploitation ajusté s'élevait à 1,12 milliard d'euros, alors que les analystes attendaient 1,10 milliard d'euros, selon un consensus ​établi par la société.

La plus grande division de Daimler Truck, Trucks North America, a été le principal moteur des performances du groupe. La marge d’exploitation ajustée de cette division est passée ⁠de 6,4% il y a un an à 12,1%, tandis que le résultat d’exploitation a bondi de 169% en glissement annuel pour atteindre 691 millions d’euros.

Ces résultats trimestriels ont été soutenus par un rebond des ventes de camions en Amérique du Nord, une tendance qui confirme que le marché américain des poids lourds sort d’une période de ralentissement.

(Rédigé par Amir Orusov et Ilona Wissenbach, version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 11:56

    après on vous dira que c est l inflation...oui mais des bénéfices !

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