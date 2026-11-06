Amadeus: bénéfice 3T en hausse, malgré l'impact de la situation au Moyen-Orient

( AFP / THOMAS COEX )

Amadeus, numéro un mondial espagnol des réservations de voyages, a annoncé vendredi un bénéfice en hausse de 5,7% au troisième trimestre, malgré la situation au Moyen-Orient, dont les conséquences devraient toutefois peser sur les objectifs annuels du groupe, attendus "dans le bas de la fourchette" annoncée.

"Amadeus a réalisé une solide performance au troisième trimestre, démontrant la résilience de notre activité", s'est félicité Luis Maroto, PDG d'Amadeus, cité dans un communiqué.

"Nous entamons le dernier trimestre de l'année en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour 2026, même si nous nous situerons probablement dans le bas de la fourchette de nos prévisions, en raison de l'impact de la situation persistante au Moyen-Orient", a-t-il toutefois prévenu.

Lors de la présentation de ses résultats du premier semestre, le groupe avait légèrement revu ses prévisions 2026, et table désormais notamment sur une croissance de son chiffre d'affaires entre 5 et 9%.

Au troisième trimestre, le groupe espagnol, dont le coeur de métier est une plateforme de réservations pour les agences de voyage et les compagnies aériennes, a engrangé des revenus de 1,7 milliard d'euros (+6,4%), pour un bénéfice net de 381 millions d'euros (+5,7%).

Le numéro un mondial des réservations de voyage, qui emploie plus de 20.000 salariés dans le monde, avait annoncé fin avril un projet d'acquisition du français Idemia Public Security, l'un des principaux fournisseurs au monde de solutions biométriques, pour un montant de 1,2 milliard d'euros.

La mise en place de cette activité devrait être finalisée mi-2027.