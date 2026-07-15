D'Ieteren profite d'une initiation à l'achat chez Deutsche Bank

D'Ieteren Group progresse de 3,4% à 175,4 EUR à Bruxelles, profitant d'une initiation de couverture chez Deutsche Bank avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 230 EUR sur le titre de la société d'investissement belge, maison mère du leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrages automobiles, Belron.

"D'Ieteren propose un portefeuille différencié d'activités de rechange et de services de premier plan, emmené par Belron (56% du bénéfice du groupe), qui offrent une croissance structurelle, une demande récurrente, des avantages liés à la taille et une solide génération de trésorerie", souligne la banque allemande.

Selon Deutsche Bank, cette société combine une demande non discrétionnaire avec des avantages d'échelle, une forte génération de trésorerie et une croissance structurelle liée à la complexité croissante des véhicules, notamment avec les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS).

Elle souligne aussi que Belron affiche une croissance annuelle moyenne sur 15 ans de 6% pour son chiffre d'affaires et de 13% pour son bénéfice d'exploitation, avec une marge de 23%, dont elle attend une progression au-delà de 25%.

"Nous pensons que Belron mérite une valorisation premium. Compte tenu de sa taille, il s'agit d'un facteur clé de la valeur des actions de D'Ieteren. Nous pensons qu'elle représente à elle seule l'intégralité de la valeur actuelle des fonds propres du groupe", ajoute Deutsche Bank.