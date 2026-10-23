D'autres acteurs majeurs du secteur de l'IA devraient publier leurs résultats la semaine prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones recule de plus de 1 %, le S&P 500 s'affaiblit, le Nasdaq reste pratiquement inchangé

* Le secteur des biens de consommation de base est le plus faible du S&P 500; seuls les secteurs de l'énergie et de la technologie progressent

* Le dollar et le bitcoin progressent; le brut américain s'envole de plus de 3 %; l'or recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,99 %

23 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

D'AUTRES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR DE L'IA DOIVENT PUBLIER LEURS RÉSULTATS LA SEMAINE PROCHAINE

La semaine prochaine s’annonce riche en publications de résultats, notamment ceux de Microsoft MSFT.O et d’autres grandes entreprises du secteur technologique.

Les investisseurs sont particulièrement impatients d’entendre ce qu’ont à dire d’autres grands acteurs de l’IA après que le rapport de Meta META.O publié cette semaine a ravivé les inquiétudes concernant les dépenses en IA et la durée de la tendance haussière liée à ce secteur. La récente vague de ventes dans le secteur de l’IA s’est accentuée jeudi, le Nasdaq

.IXIC enregistrant sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis juin.

“Au cours des derniers mois, les investisseurs se sont concentrés soit sur les meilleures nouvelles diffusées par les entreprises technologiques, soit sur les pires nouvelles diffusées par ces mêmes entreprises. C’est pourquoi nous avons assisté à des revirements d’opinion vraiment extrêmes à leur sujet”, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d’investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.

Outre Microsoft, les résultats d’Alphabet GOOGL.O , d’Amazon.com AMZN.O et d’Intel INTC.O sont attendus la semaine prochaine. Exxon XOM.N et Chevron CVX.N doivent également publier leurs résultats.

La croissance des bénéfices du S&P 500 .SPX au troisième trimestre, en glissement annuel, est désormais estimée à 31 %, sur la base des résultats réels de 121 entreprises du S&P 500 et des estimations pour les autres, selon les données publiées vendredi par LSEG. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 30,7 % enregistrés il y a une semaine.

(Caroline Valetkevitch)

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