D'anciens dirigeants de semi-conducteurs lancent une plateforme de découverte de sportifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Deux anciens cadres d'Intel

INTC.O se sont associés à des vétérans du secteur du sport pour lancer une plateforme en ligne destinée à aider les sportifs amateurs à attirer l’attention des recruteurs universitaires et des scouts professionnels .

Renée James, ancienne présidente d’Intel qui a cofondé puis vendu Ampere Computing pour 6,5 milliards de dollars, a lancé mardi Rule42 Sports Technology Group. Elle est rejointe par Michelle Johnston Holthaus, qui a quitté Intel plus tôt cette année après avoir occupé le poste de directrice générale d’Intel Products.

Leur modèle économique est simple: offrir aux athlètes en herbe une vitrine numérique gratuite pour mettre en avant leurs talents, et faire payer les recruteurs universitaires et les scouts professionnels pour qu’ils identifient les futurs talents prometteurs.

Dans une interview accordée à Reuters, Renée James a expliqué que cette idée était née de son expérience avec son fils, qui a été sélectionné cette année par les Blue Jays de Toronto. Ce processus avait nécessité des déplacements coûteux pour rencontrer les bons recruteurs au bon moment.

"C’est le problème que je veux résoudre. Je veux le résoudre pour ce jeune d’El Paso, au Texas, dont les parents ont du mal à joindre les deux bouts et qui ne peut pas se permettre de dépenser 1.000 dollars pour prendre l’avion jusqu’en Floride, puis 1.000 dollars supplémentaires pour y rester cinq jours, et encore 1.000 dollars pour participer au tournoi", a déclaré James. "Ce jeune pourrait bien être le meilleur joueur de champ extérieur de l’histoire de l’humanité, mais personne ne le découvrira."

L’entreprise, que James a autofinancée, se lance d’abord dans le baseball et le softball avant de s’étendre à d’autres sports. Elle a recruté Tara Henry, ancienne championne universitaire de softball en tant que joueuse de champ extérieur et actuelle entraîneuse de l’équipe nationale féminine de softball de Grande-Bretagne, ainsi que Jed Lowrie, un vétéran de la Ligue majeure de baseball ayant disputé 14 saisons.

James insiste sur le fait que Rule42, dont le nom fait référence à la réponse à la question ultime de la vie dans "Le Guide du voyageur galactique" et au numéro de maillot de Jackie Robinson, ne sera ni un réseau social ni uneplateforme de parissportifs.

Elle voit une opportunité particulièredans le sport féminin, où les possibilités de bourses d’études se multiplient plus vite que les entraîneurs, débordés, ne peuvent les pourvoir.

"Nous pouvons apporter une aide considérable au développement du sport féminin, car il n’existe pratiquement aucune infrastructure dédiée aux femmes", a déclaré James.