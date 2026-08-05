Google réorganise ses activités d'IA, Jeff Dean quitte le groupe après 27 ans

Google a annoncé une importante réorganisation de ses activités d'intelligence artificielle, marquée par le départ de Jeff Dean, l'une des figures historiques du groupe. Cette évolution s'accompagne d'une nouvelle organisation de Google DeepMind, avec Demis Hassabis recentré sur les orientations stratégiques de long terme.

Jeff Dean, directeur scientifique de Google et pionnier de l'intelligence artificielle au sein du groupe, quittera l'entreprise après 27 ans pour créer une société indépendante à vocation d'intérêt public avec Sanjay Ghemawat, Google Senior Fellow. Alphabet a indiqué qu'il soutiendrait ce projet en y investissant. Dans une note interne, le directeur général Sundar Pichai a salué le parcours de Jeff Dean, considéré comme l'un des principaux artisans des avancées technologiques de Google depuis son arrivée en 1999.

La réorganisation concerne également Google DeepMind. Son directeur général, Demis Hassabis, devient président de la division et abandonne la gestion opérationnelle quotidienne afin de se consacrer aux enjeux stratégiques et internationaux liés à l'intelligence artificielle. Il travaillera désormais directement aux côtés de Sundar Pichai pour définir les orientations de long terme du groupe dans ce domaine.

La direction opérationnelle de Google DeepMind sera confiée à Koray Kavukcuoglu, actuel directeur technique de la division, qui prendra le titre de vice-président senior. Il sera notamment chargé de superviser le développement de Gemini 4, le prochain grand modèle d'intelligence artificielle de Google. Cette nouvelle organisation vise à renforcer la gouvernance des activités d'IA du groupe tout en préparant la prochaine phase de développement de ses technologies.