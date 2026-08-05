Pierre Sage a un international français dans le viseur

Parti pour rester à Londres. D’après L’Équipe , Crystal Palace a formulé une offre de prêt avec option d’achat à Chelsea pour Axel Disasi (28 ans). De retour dans l’ouest de Londres après un prêt de six mois concluant à West Ham, l’ancien Monégasque ne devrait pas rester à Stamford Bridge . Les Eagles , orphelin de Maxence Lacroix (26 ans), parti chez les Blues , se doivent de recruter derrière.

Une défense à reconstruire

En pleine confiance, Disasi viendrait renforcer une défense centrale en travaux. Actuellement, à ce poste, Pierre Sage ne peut que compter sur Chadi Riad (23 ans), Chris Richards (26 ans) et l’international espoir français Jaydee Canvot (20 ans) . En janvier, le capitaine Marc Guéhi (26 ans) a signé à Manchester City alors que Lacroix est parti cet été. Si Pierre Sage souhaite reconduire sa défense à trois qui avait si bien fonctionné à Lens, Disasi serait le bienvenue dans le sud de la capitale anglaise.…

AC pour SOFOOT.com