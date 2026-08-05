Cyclisme/Tour de France Femmes: Demi Vollering remporte la 5e étape, Reusser reste en jaune

Tour de France Femmes
par Zhifan Liu
5 août - La Néerlandaise Demi Vollering (FDJ United-Suez) a remporté mercredi la 5e étape du Tour de France Femmes à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) qui a vu la Suissesse Marlène Reusser (Movistar) conserver le maillot jaune et la Française Pauline Ferrand-Prévot perdre du temps au classement général.
Demi Vollering s'est imposée dans un sprint à trois face à Marlène Reusser et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram).
Après un contre-la-montre qui a creusé des écarts au classement général mardi, les favorites se sont expliquées à l'occasion d'une étape accidentée composée de 8 difficultés et longue de 140 km.
C'est dans l'avant-dernière ascension de la journée, le col de Durbize (3,6 km à 5,8%), que Demi Vollering a décidé d'accélérer dans le groupe des favorites, alors que son équipe de la FDJ United-Suez venait d'imposer un rythme effréné. L'attaque de la lauréate de l'édition 2023 a eu raison de Pauline Ferrand-Prévot, lâchée dans la difficulté et qui a rapidement accusé une minute de retard. La cycliste tricolore a franchi la ligne 2'35" après le trio de tête.
Le groupe constitué à la suite de l'offensive de Demi Vollering a ensuite rattrapé l'échappée du jour. Avec la Néerlandaise, se trouvaient la maillot jaune Marlène Reusser, qui a pris 6 secondes de bonification au sommet du col de Durbize, ainsi que la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.
Impressionnante, Demi Vollering continuait de prendre les choses en main, plaçant plusieurs accélérations dans la huitième et dernière difficulté du jour, le Mont Brouilly (3 km à 7,7%), mettant au supplice les six autres coureuses à ses côtés.
Ce rythme soutenu a permis à la Néerlandaise de s'isoler en tête de course avec Katarzyna Niewiadoma et Marlène Reusser à 11 km de l'arrivée. La maillot jaune a résisté aux différentes accélérations de ses concurrentes qui n'ont pas relâché leur effort dans la descente.
Revencharde après sa contre-performance lors du chrono, Pauline Ferrand-Prévot a encore perdu de précieuses minutes sur le trio de tête. La tenante du titre déclarait pourtant avant le départ à Mâcon (Saône-et-Loire) vouloir "tenter quelque chose" lors de cette étape promises aux baroudeuses.
(Rédigé par Zhifan Liu)
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