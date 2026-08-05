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Cyclisme/Tour de France Femmes: Demi Vollering remporte la 5e étape, Reusser reste en jaune
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 18:24
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Tour de France Femmes

Tour de France Femmes

par Zhifan Liu

5 août - La Néerlandaise Demi Vollering (FDJ ‌United-Suez) a remporté mercredi la 5e étape du Tour de France Femmes à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) ​qui a vu la Suissesse Marlène Reusser (Movistar) conserver le maillot jaune et la Française Pauline Ferrand-Prévot perdre du temps au classement général.

Demi Vollering s'est imposée dans un sprint ​à trois face à Marlène Reusser et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram).

Après un contre-la-montre qui a creusé des écarts au classement ​général mardi, les favorites se sont expliquées ⁠à l'occasion d'une étape accidentée composée de 8 difficultés et longue de 140 ‌km.

C'est dans l'avant-dernière ascension de la journée, le col de Durbize (3,6 km à 5,8%), que Demi Vollering a décidé d'accélérer dans le groupe ​des favorites, alors que ‌son équipe de la FDJ United-Suez venait d'imposer un rythme effréné. ⁠L'attaque de la lauréate de l'édition 2023 a eu raison de Pauline Ferrand-Prévot, lâchée dans la difficulté et qui a rapidement accusé une minute de retard. La cycliste ⁠tricolore a franchi ‌la ligne 2'35" après le trio de tête.

Le groupe constitué à ⁠la suite de l'offensive de Demi Vollering a ensuite rattrapé l'échappée du jour. ‌Avec la Néerlandaise, se trouvaient la maillot jaune Marlène Reusser, qui a ⁠pris 6 secondes de bonification au sommet du col de ⁠Durbize, ainsi que la ‌Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

Impressionnante, Demi Vollering continuait de prendre les choses en main, plaçant plusieurs ​accélérations dans la huitième et dernière difficulté ‌du jour, le Mont Brouilly (3 km à 7,7%), mettant au supplice les six autres coureuses à ses côtés.

Ce rythme ​soutenu a permis à la Néerlandaise de s'isoler en tête de course avec Katarzyna Niewiadoma et Marlène Reusser à 11 km de l'arrivée. La maillot ⁠jaune a résisté aux différentes accélérations de ses concurrentes qui n'ont pas relâché leur effort dans la descente.

Revencharde après sa contre-performance lors du chrono, Pauline Ferrand-Prévot a encore perdu de précieuses minutes sur le trio de tête. La tenante du titre déclarait pourtant avant le départ à Mâcon (Saône-et-Loire) vouloir "tenter quelque chose" lors de cette étape promises ​aux baroudeuses.

(Rédigé par Zhifan Liu)

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1 commentaire

  • 18:44

    Elle a gagné l'épreuve, et en prime elle est belle comme le soleil. ! bravo

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