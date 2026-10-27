D.A.T.E : D.A.T.E. AMÉLIORE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS ET CONFIRME SES OBJECTIFS ANNUELS

D.A.T.E. AMÉLIORE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS ET CONFIRME SES OBJECTIFS ANNUELS

Un chiffre d'affaires en croissance de 16,4 % et des prises de commandes permettant d'anticiper une forte accélération au 2 nd semestre ;

Une amélioration des résultats malgré la saisonnalité de l'activité ;

Une levée de fonds réussie et une première acquisition structurante pour accélérer la croissance rentable ;

Une confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires 2026 compris entre 5 et 6 M€, hors contribution de SOFILEMA-NMGP.

D.A.T.E. (Code ISIN : FR0014018PW8 – Mnémonique : ALDAT), acteur de référence de l'innovation thermique au service des technologies critiques, annonce ses résultats du premier semestre 2026.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au premier semestre 2026, D.A.T.E. a poursuivi le développement de ses activités dans la Défense et la Deep Tech, avec un chiffre d'affaires en progression de 16,4 % sur un an. La Société a également amélioré ses principaux indicateurs de rentabilité : l'EBITDA semestriel se rapproche de l'équilibre et le résultat net ressort positif malgré une saisonnalité défavorable liée notamment au calendrier de livraison des équipements et à l'avancement des programmes clients. Une part plus importante du chiffre d'affaires est ainsi réalisée au second semestre, tandis que les charges fixes sont supportées tout au long de l'année. Les résultats semestriels ne sont donc pas pleinement représentatifs de la performance attendue sur l'ensemble de l'exercice.

La visibilité commerciale dont bénéficie la Société sur les livraisons attendues au second semestre soutient la confirmation de son objectif annuel (cf. paragraphe dédié aux perspectives).

RESULTATS

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires de D.A.T.E. s'établit à 1,35 M€, contre 1,16 M€ au premier semestre 2025, soit une croissance de 16,4 %. Il se partage entre les deux marchés de la société : 59 % en Défense et 41 % en Deep Tech. La croissance du semestre a été principalement portée par les ventes en France, dont la part dans le chiffre d'affaires a sensiblement augmenté.

L'EBITDA [1] atteint -0,01 M€ au premier semestre 2026, en amélioration par rapport à la perte de -0,03 M€ un an plus tôt. Cette progression s'explique par la croissance du chiffre d'affaires et la maîtrise des charges d'exploitation.

Après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et provisions de 0,03 M€, contre 0,09 M€ au premier semestre 2025, le résultat d'exploitation s'améliore de 0,07 M€, à -0,04 M€, contre -0,12 M€ un an auparavant.

Après pris en compte d'un produit d'impôt de 0,08 M€ [2] , le résultat net consolidé ressort à +0,04 M€, contre une perte de -0,04 M€ au premier semestre 2025.

(en K€ - normes françaises) S1 2026

(6 mois) S1 2025

(6 mois) Variation 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 1 346 1 156 +16,4 % 3 813 EBITDA -9 -31 +70,1 % 895 en % CA (0,7) % (2,7) % 23,5 % Résultat d'exploitation -43 -117 +63,5 % 724 en % CA (3,2) % (10,1) % 19,0 % Résultat net 37 -36 n.s. 647 en % CA 2,7 % (3,1) % 17,0 %

BILAN

Au 30 juin 2026, les capitaux propres de D.A.T.E. s'élevaient à 1,3 M€, contre 2,0 M€ au 31 décembre 2025. Leur évolution tient notamment compte du résultat du semestre et de la distribution de dividendes votée par l'assemblée générale du 20 mars 2026.

La trésorerie du Groupe ressort au bilan à 1,2 M€, contre 0,6 M€ au 31 décembre 2025, tandis que la dette financière s'établit à 0,7 M€, contre 0,4 M€ au 31 décembre 2025. La trésorerie nette des dettes financières s'élève ainsi à 0,5 M€, en progression de 0,3 M€.

Ces données au 30 juin 2026 ne tiennent pas compte des fonds levés lors de l'introduction en Bourse réalisée en septembre 2026.

ÉVENEMENTS POST-CLOTURE

Succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris

Le 25 septembre 2026, D.A.T.E. a réalisé avec succès son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Après exercice intégral de l'option de surallocation, l'opération a porté sur un montant de 14,5 M€, dont 11,6 M€ par augmentation de capital. La demande globale a représenté un montant total de 20,1 M€, soit une sursouscription de 1,8 fois le montant de l'offre initiale.

Les fonds levés permettront au Groupe de financer ses priorités de développement : renforcement des capacités industrielles, enrichissement de l'offre technologique et accélération de l'expansion internationale.

Réalisation de la première opération de croissance externe

Avec effet au 1 er octobre 2026, D.A.T.E. a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de SOFILEMA-NMGP. Basé à Argenteuil, cet ensemble industriel, qui compte 12 collaborateurs et réalise environ 2 M€ de chiffre d'affaires annuel, est spécialisé dans l'ingénierie et la mécanique de précision, l'outillage, l'électroérosion et le contrôle tridimensionnel.

Cette première acquisition complète les savoir-faire industriels de D.A.T.E., renforce son intégration verticale et élargit ses opportunités commerciales, notamment dans l'aéronautique civile et militaire. Elle constitue une première concrétisation de la stratégie de croissance externe présentée lors de l'introduction en Bourse.

PERSPECTIVES 2026

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, hors contribution de SOFILEMA-NMGP, D.A.T.E. confirme son objectif de chiffre d'affaires compris entre 5 et 6 M€. Cette perspective repose sur la concentration attendue des livraisons au second semestre et sur la visibilité commerciale dont bénéficie la Société à fin juin. À cette date, D.A.T.E. identifie un volume d'affaires de 4,2 M€ qui doit donner lieu à des livraisons et à une reconnaissance de chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'exercice et environ 0,6 M€ de commandes additionnelles potentielles faisant l'objet de discussions commerciales.

Philippe BOTTU, Président-directeur général, déclare : « Au premier semestre, D.A.T.E. poursuit sa croissance et améliore ses résultats. Le calendrier de livraisons reste concentré sur la seconde partie de l'année, ce qui nous conduit à confirmer notre objectif de chiffre d'affaires 2026 compris entre 5 et 6 M€, hors contribution de SOFILEMA-NMGP.

L'introduction en Bourse et notre première acquisition constituent deux étapes importantes de notre développement. Elles renforcent notre capacité à déployer notre feuille de route, fondée sur le renforcement de nos moyens industriels, l'élargissement de notre offre et l'accélération de notre développement international. Cette dynamique conforte notre ambition d'atteindre, à horizon 2030, un chiffre d'affaires supérieur à 35 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 30 %, et de faire de D.A.T.E. un acteur international de référence des solutions thermiques pour les environnements extrêmes. »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les comptes semestriels consolidés résumés n'ont fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés le 26 octobre 2026 par le Conseil d'administration. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société ( www.date-bourse.com ).

À PROPOS DE D.A.T.E.

D.A.T.E. est un acteur industriel français spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions thermiques de haute performance pour environnements extrêmes.

Présente sur deux marchés distincts - la Défense et les Deep Tech -, la Société s'appuie sur une maîtrise intégrée de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'ingénierie à la production, afin de répondre aux exigences les plus élevées des applications critiques.

D.A.T.E. développe des solutions sur mesure destinées à des environnements contraints, caractérisés par des températures extrêmes, de fortes exigences de compacité et des niveaux élevés de performance et de fiabilité.

Cette expertise reconnue en gestion thermique pour environnements extrêmes a permis à la Société de bâtir un réseau multisectoriel de clients et de partenaires de premier plan. Ses solutions, produites en petites comme en grandes séries, adressent aujourd'hui des applications critiques dans la Défense (avions de combat, radars, frégates, sous-marins…) et les Deep Tech (accélérateurs de particules, informatique quantique, spatial, data centers).

D.A.T.E. est labellisée Entreprise innovante par Bpifrance.

D.A.T.E. est côté sur le marché Euronext Growth® à Paris (Code ISIN : FR0014018PW8 – Mnémonique : ALDAT).

www.date-bourse.com

CONTACTS

Relations Investisseurs // Cyril COMBE // 01 53 65 37 94 // date@actus.fr

Relations Presse // Anne-Charlotte DUDICOURT // 01 53 67 36 32 // acdudicourt@actus.fr

[1] Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises

[2] Incluant le montant du crédit d'impôt recherche : 70 milliers d'euros au premier semestre 2026