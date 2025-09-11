D.A. Davidson rétrograde Apple à "neutre" en raison de l'assombrissement des perspectives en matière d'IA

11 septembre - ** D.A. Davidson abaisse la note du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O de "achat" à "neutre"

** La société de courtage indique que si elle était initialement optimiste quant au rôle potentiel d'Apple dans l'écosystème de l'intelligence artificielle et à la possibilité d'un cycle de mise à niveau majeur, il est désormais clair que ni l'un ni l'autre n'est susceptible de se matérialiser à court terme

** Les actions d'Apple sont restées stables à 227 dollars avant l'ouverture du marché

** Mardi, Tim Cook, PDG d'Apple, a dévoilé l'iPhone Air ultramince, la plus grande refonte en huit ans, en s'inspirant de Steve Jobs pour relancer une gamme qui, selon les critiques, s'essoufflait

** Après une série d'annonces de produits décevantes, il est peu probable qu'Apple fasse des progrès significatifs dans le domaine de l'IA à court terme - D.A. Davidson

** La société n'a pas encore repensé ses produits existants ou introduit de nouveaux produits convaincants, et la croissance devrait rester limitée dans le cadre de la trajectoire actuelle, ajoute la société de courtage

** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 245 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, AAPL a chuté d'environ 9,4 % cette année