CytomX en hausse après l'extension de son accord avec Regeneron, qui prévoit jusqu'à 4 milliards de dollars en paiements d'étapes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action de CytomX Therapeutics CTMX.O progresse de 3,5% à 3,27 $ avant l'ouverture du marché ** La société annonce avoir étendu son accord de licence avec Regeneron Pharmaceuticals REGN.O afin de développer des traitements anticancéreux bispécifiques de nouvelle génération dans le cadre d'une collaboration qui pourrait atteindre une valeur d'environ 4 milliards de dollars

** Ce partenariat combine la plateforme Probody de CytomX et la technologie Veloci-Bi de Regeneron afin de créer des anticorps bispécifiques à activation conditionnelle conçus pour cibler les tumeurs tout en limitant les dommages causés aux tissus sains

** Dans le cadre de cette extension, CytomX recevra un paiement de 37 millions de dollars après que Regeneron aura sélectionné deux cibles thérapeutiques supplémentaires

** Regeneron se réserve également la possibilité de choisir jusqu'à six cibles supplémentaires dans le cadre de cette collaboration

** Regeneron dirigera et financera le développement préclinique et clinique ainsi que la commercialisation, tandis que CytomX pourra percevoir des paiements d'étape liés au développement, aux autorisations réglementaires et aux ventes, ainsi que des redevances échelonnées sur les futurs produits

** Depuis le début de l'année, CTMX a reculé de 25,8% et REGN de 21,9%, à la dernière clôture