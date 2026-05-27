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Cyrille Bolloré encourage UMG à rejeter l'offre de Pershing Square
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 11:32

Cyrille Bolloré, président-directeur général du groupe Bolloré BOLL.PA , a encouragé mercredi la direction d'Universal Music Group (UMG)

UMG.AS à rejeter l'offre de fusion de Pershing Square

PSHP.L .

Il a notamment considéré que le style de management du patron du fonds d'investissement, Bill Ackman, pouvait être incompatible avec la direction du groupe de divertissement musical.

"Je ne sais pas s'il est compatible avec le management de cette société", a déclaré Cyrille Bolloré au sujet du milliardaire américain, à l'occasion de l'assemblée générale du conglomérat français. "En tout cas, il est plus abrupt, plus rapide."

"J'encourage le management de Universal Music à la rejeter", a ajouté le fils de Vincent Bolloré au sujet de la proposition de Pershing Square, présentée début avril, qui valorise UMG à environ 30,4 euros par action.

(Reportage Matthieu Rosemain; version française Augustin Turpin; édité par Benoit Van Overstraeten)

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