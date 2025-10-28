Cygnet Energy acquiert Kiwetinohk pour un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société privée Cygnet Energy va acquérir Kiwetinohk Energy KEC.TO dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,4 milliard de dollars canadiens (998,29 millions de dollars), dette comprise, ont annoncé les deux sociétés mardi, créant ainsi un opérateur de Montney et de Duvernay plus important, avec une plus grande envergure et un meilleur accès au marché.

Cygnet paiera 24,75 dollars canadiens par action, ce qui représente une prime de 10,4 % par rapport au dernier cours de clôture de Kiwetinohk, selon les calculs de Reuters.

L'opération combine des actifs complémentaires dans les régions de Simonette et de Placid en Alberta, donnant à la société fusionnée plus de 44 000 barils d'équivalent pétrole par jour de production pondérée par les liquides.

Le financement de l'acquisition sera assuré par les fonds d'investissement de l'actionnaire actuel de Cygnet, NGP Energy Capital Management, et par la société d'investissement mondiale Carlyle CG.O , qui deviendra un nouveau partenaire d'investissement de Cygnet.

L'opération devrait être conclue fin décembre, ont indiqué les deux sociétés.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)