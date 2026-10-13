CVS versera 315 millions de dollars pour régler un litige sur les opioïdes aux Etats-Unis

CVS Health a accepté de verser 315 millions de dollars pour mettre fin à une procédure fédérale l'accusant d'avoir délivré illégalement des opioïdes et d'autres substances réglementées sur la base d'ordonnances médicalement injustifiées. Selon le ministère américain de la Justice, la chaîne de pharmacies aurait enfreint depuis 2013 le Controlled Substances Act, tout en réclamant indûment des remboursements auprès de programmes publics d'assurance maladie, dont Medicare. La plainte, rendue publique en 2024 et déposée dans le Rhode Island après le signalement d'un ancien salarié, visait notamment des prescriptions excessives provenant de médecins exploitant des structures assimilées à des usines à ordonnances.

Dans le cadre de cet accord, CVS s'est également engagé auprès de la Drug Enforcement Administration (DEA) à renforcer la surveillance des prescriptions, le signalement des irrégularités et le contrôle des praticiens soupçonnés de délivrer illégalement des opioïdes. Le groupe, qui aurait distribué plus de 12 milliards de doses entre 2015 et 2020, conteste toutefois les accusations et précise que ce règlement ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. Cette transaction s'inscrit dans une série de procédures liées à la crise des opioïdes aux Etats-Unis. CVS avait déjà accepté de verser près de 5 milliards de dollars en 2022 pour régler des milliers de plaintes, tandis que Walmart a conclu en août un accord similaire de 50 millions de dollars.